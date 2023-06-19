Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkenin üzerinde çalışmalar yürüttüğü merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) üzerine yoğunlaştıklarını açıkladı. Georgieva'ya göre IMF, dijital para birimleri için küresel bir platform üzerinde çalışıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), son yıllarda ülkelerin yoğunlaşmaya başladığı, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) hakkında planlarının olduğunu duyurdu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bu para birimleri için küresel bir platform üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Fas’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Georgieva, birlikte çalışılması gerektiğine vurgu yaparken gelecekte yaygınlaşması beklenen bu para birimleri için daha verimli ve adil işlemler gerektiğini söyledi ve birbirine bağlı sistemlere ihtiyaçlarının olduğunu ekledi. Devamında ise “Bu nedenle IMF’de küresel bir CBDC platformu konsepti üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Platform, ülkelerin birbirleri arasında işlemler gerçekleştirmesini sağlayacak

IMF, üzerinde çalıştığı platform sayesinde dijital para birimleriyle ülkeler arasında işlem yapılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, merkez bankalarının CBDC için ortak bir paydada buluşmasınının önemine de vurgu yapıyor. Georgieva, bir platform üzerinde anlaşamamanın muhtemelen kripto paralar ile doldurulacak bir boşluk yaratacağını düşündüklerini de ekliyor.

Merkez bankası dijital para birimleri, ya da kısaca CBDC’ler, merkeziyetsiz olan kripto paraların aksine merkez bankaları tarafından kontrol edilen dijital para birimlerine deniyor. Para birimlerinin dijital versiyonları olarak düşünebilirsiniz. Birçok ülke; maliyetleri düşürmesi, işlemleri hızlandırması, finansal katılımı artırması, havaleleri daha ucuz yapması gibi nedenlerden dolayı CBDC’lere sıcak bakıyor.

IMF'e göre şu anda dünya çapında 114 merkez bankası CBDC’leri araştırıyor. Bunlardan 10 civarının ise çalışmalarını bitirdiği ifade ediliyor. Ülkemizde de dijital Türk lirası çalışmaları sürüyordu. Hatta 2022’nin sonunda dijital Türk lirasıyla ilk işlem gerçekleştirilmişti.