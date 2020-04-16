İmmün Plazma Tedavisi Uygulanan COVID-19 Hastası İyileşti

Koronavirüsü yenen hastalardan plazma toplayarak hastalığı devam eden kişilere verilmesini sağlayan immün plazma yöntemi, durumu son derece ağır olan bir koronavirüs hastasının iyileşmesini sağladı.

Koronavirüsle mücadelede işe yaraması beklenen tedavi yöntemlerinden biri olan immün plazma tedavisi, bir hastayı sağlığına kavuşturdu. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları bir hastanın, COVID-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

AA muhabirine konuşan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, immün plazma tedavisiyle Türkiye’de ilk kez bir koronavirüs hastasının iyileştirildiğini söyledi. Koronavirüse yakalanan ve sonrasında iyileşen bir hastadan Turgut Özal Tıp Merkezi’nde alınan plazmalar sayesinde başka bir hasta tedavi edilmiş oldu.

Elde edilen plazmanın yaklaşık 10 gün boyunca 56 yaşında entübe bir hastaya uygulandığını belirten Prof. Dr. Kızılay, uygulanan tedavi hakkında şunları söyledi: “72 saat sonra hastamızda kısmi iyileşmeyi, hem akciğer kapasitesinde hem de kan tablosunda görmüştük. Bugün itibarıyla yoğun bakımda entübe olan bu hastamızı artık makineden ayırdık. Hastamızın durumu daha da iyiye gitti, makineden ayrıldı. Yine yoğun bakımda takip ediyoruz. Ayrıca 13 Nisan’da yaptığımız COVID-19 testi negatife döndü."

"Hastamızdaki seyir, çok ağır bir tabloydu, en ağır hasta grubumuzdandı. Tüm ilaçları, antiviral, hidroksiklorokin dâhil, en üst doz ve sürede bu hastamız kullanmıştı. Yoğun bakımdaki oksijen desteği ve iyi bakım tümüyle yapılmıştı, bunların hepsinin faydası oldu. Bunlara rağmen hastamızın ağır tablosu devam ediyordu. Plazma tedavisinin olumlu katkısını gördük. Bugün itibarıyla hastamız makineden ayrıldı, artık tüpten kurtuldu. Şu an yoğun bakımda tablo iyiye doğru seyir göstermekte.”

Plazma bağışçılarına ihtiyaç var:

Koronavirüsü yenen ve bağış yapmasında engel olmayan kişilerin plazma bağışçısı olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kızılay, şu cümleleri kaydetti: “Ülkemizde ilk hasta olması, ağır hasta olması hasebiyle kombine tedavisinin içerisine plazma tedavisini de bir katkısı olacağını belirtmek istiyorum. Türkiye’nin en büyük aferez merkezine sahibiz ve COVID-19’dan iyileşen hastaları bekliyoruz."

"İyileşen hastalardan hazırlayacağımız plazmalarla tüm ihtiyaç olan, doktorlarımızın plazma vermeyi uygun bulduğu hastalara buradan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Kızılay’ın aracılığıyla plazmaları göndermek istiyoruz. Bunun için plazmaya, plazma vericisine ihtiyacımız var. Kendileri iyileştiler, COVID-19’a karşı bağışıklık mekanizmasını başka hastalara şifa için mutlaka plazma vericisi olsunlar. Buradan hazırlanan plazmalarsa 2/3 hastaya şifa olacak. Onun için iyileşen hastaları plazma vericisi olmaya davet ediyorum.”