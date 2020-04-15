Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İmmün Plazma Tedavisi Başladı

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte, Türkiye de araştırma ve uygulamaları hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde immün plazma tedavisi başladı.

Dünyanın birçok ülkesi koronavirüsün tedavisini bulmaya çalışırken, Türkiye’de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Koronavirüse karşı aşı çalışmalarında önemli rol oynayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, “Tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek” açıklamasını yapmıştı. İzmir’den de bir haber geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitelerine bağlı hastanede koronavirüse karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladıklarını duyurdu. Hotar, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisinde dünyada da kullanılan immün plazma yönteminin Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylandığını kaydetti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde immün plazma tedavisi devreye alındı:

Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi olarak taburcu olan, laboratuvar ve klinik testlerle iyileştiği tespit edilen bir hastadan üretilen immün plazmayı yoğun bakımda yatan bir hastaya vermeye başladıklarını aktaran Hotar, hastanenin tüm imkanlarını salgınla mücadelede kullandıklarını bildirdi ve ekledi: “Henüz kesin bir tedavisi veya aşısı bulunmayan koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için umut ışığı olan bu tedavinin hastalarımıza şifa olmasını diliyorum.”

Prof. Dr. Nükhet Hotar ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ihtiyaç duyulması halinde koronavirüs bağışıklığı kazanmış kişilere erişmek ve uygun kan ürününü temin etmek için gönüllü bağışçı havuzunun oluşturulması, bağışçılardan güvenli şekilde immün plazma bağışlarının toplanması ve ihtiyacı olan hastaya verilmesi süreçlerini içeren bir iş akışının hayata geçirildiğini de bildirdi.

İmmün plazma tedavisi hakkında:

İmmün plazma, koronavirüs hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer hastaların tedavisinde kullanılması prensibini baz alıyor. Bu tedavi yönteminde hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için koronavirüse bağışık olan insanların hücreleri ve kanındaki antikorları kullanılıyor.