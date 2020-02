incehesap.com, Beşiktaş Esports’un Yeni Ana Sponsoru Oldu

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde yer alan Beşiktaş Esports, yeni ana sponsorunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Esports’un yeni ana sponsoru İncehesap.com olacak.

Ülkemizin internetten donanım alışverişleri için sık tercih edilen kurumlarından biri olan incehesap.com, Türkiye’nin sayılı spor kulüplerinden olan Beşiktaş’ın Esports takımına sponsor oldu.

11 Şubat Salı günü yapılan açıklamalar ile Beşiktaş ve incehesap.com arasındaki anlaşma açıklandı. İncehesap.com’un yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ile özdeşleşen sloganlardan biri olan “Gücüne Güç Katmaya Geldik” sloganı kullanıldı.

Beşiktaş uzun süredir E-sporlarda yer alıyor

Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden olan Beşiktaş, daha önce League of Legends ekibi ile E-spor dünyasına giriş yapmış ve pek çok turnuvada da ülkemizi temsil etmişti. Siyah Beyazlı ekip, pek çok farklı oyunda mücadele ediyor.

İncehesap.com, Kara Kartallar’ın PUBG, FIFA 20, Zula ve League of Legends ekiplerinin ana sponsoru oldu. Firma, Twitter üzerinden duyurduğu sponsorluk anlaşması için Beşiktaş’ın en çok bilinen marşlarından biri olan “Gücüne Güç Katmaya Geldik” ifadesini kullandı.

Beşiktaş E-sports takımı, ülkemizde profesyonel anlamda E-sporlar ile ilgilenmeye başlayan ilk spor kulüplerinden birisi olmuştu. Anlaşma şartları hakkında siyah beyazlı ekibin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

incehesap.com Nedir?

incehesap.com, 2008 yılında kurulmuştu. Firmanın amacı ise tüketicilere oldukça uygun fiyatlarla ürün sunmak olarak belirtiliyor. Firma bu nedenle reklam vermekten ve mağaza açmaktan uzak duruyor.

Ülkemizden alışveriş yapılabilen pek çok internet sitesi üzerinden ya da doğrudan kendi adresi incehesap.com üzerinden her türlü teknolojik ihtiyaçları karşılamak mümkün oluyor. incehesap.com, sitesindeki açıklamalarda kendisini “abartılı fiyatlara karşı duruş” sergileyen bir firma olarak tanıtıyor.

incehesap.com ve Beşiktaş Esports arasındaki iş birliğine siz ne diyorsunuz? Siyah beyazlılar ile incehesap.com arasındaki işbirliği, her iki tarafın da faydasına olacak gibi gözüküyor.