Leonardo Dicaprio’nun başrolünde olduğu, Christopher Nolan’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu Inception (Başlangıç), oyuncuları, senaryosu ve konusuyla en iyi filmler arasında.

Usta yönetmen Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen Inception, vizyona girdiği ilk andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Inception oyuncularının yanı sıra filmin başlı başına kazandığı ödüller de bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Inception filminin aldığı ödüllerin sayısı 150’yi, gösterildiği adaylıkların sayısı ise 210’u geçmiş durumda. Ayrıca film, vizyona girmesinden kısa bir süre sonra en iyi filmler arasındaki yerini aldı.

Bu içeriğimizde Inception konusuna benzer konular işleyen oldukça başarılı, kaliteli ve IMDb puanı yüksek filmlere yer verdik.

Inception benzeri filmler:

Source Code (Yaşam Şifresi) 7,5

Tenet 7,5

Being John Malkovich (John Malkovich Olmak) 7,7

Donnie Darko (Karanlık Yolculuk) 8,0

The Truman Show 8,1

Shutter Island (Zindan Adası) 8,2

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) 8,3

Memento (Akıl Defteri) 8,4

The Prestige (Prestij) 8,5

Interstellar (Yıldızlararası) 8,6

Paralel evrenlere geçiş: Source Code (Yaşam Şifresi):

Yayın: 2011

Tür: Aksiyon, Dram, Gizem

Yönetmen: Duncan Jones

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

IMDb puanı: 7,5

Source Code, kendini devlet destekli gizli bir deneyde yer alırken bulan askerin aksiyon dolu macerasını konu alıyor. Colter Stevens, son katıldığı görev sonrasında kendisini bir trenin içerisinde, tanımadığı birinin bedeninde ve hiç tanımadığı bir kadının karşısında otururken bulur. Oraya nasıl ve niye geldiği konusunda en küçük bir fikri bile yoktur.

Zaman algınızı allak bullak eden film: Tenet

Yayın: 2020

Tür: Aksiyon, Bilim kurgu, Gerilim

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

IMDb puanı: 7,5

Yayınladığı film fragmanıyla Inception fragmanını oldukça andıran Tenet, dünyayı meydana gelecek büyük bir tehlikeden kurtarmak için çabalayan, uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Sizi bir başkası gibi hissettirecek: Being John Malkovich (John Malkovich Olmak)

Yayın: 1999

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener

IMDb puanı: 7,7

Kuklacı olarak çalışan Craig, karısının baskıları yüzünden daha elle tutulur bir meslek edinmeye ve kuklacılığı bırakmaya karar verir. Sonunda bir şirkette iş bulur. Orada Maxine ile tanışır ve giderek Maxine’e aşık olmaya başlar. Günün birinde tesadüf eseri şirketteki dosya dolabının arkasında esrarengiz bir tünel bulur. Bu tünel oyuncu John Malkovich'in beynine açılmaktadır.

Baştan sona bir fenomen: Donnie Darko (Karanlık Yolculuk)

Yayın: 2001

Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

Yönetmen: Richard Kelly

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell

IMDb puanı: 8,0

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Richard Kelly'nin henüz ilk uzun metrajı olan Donnie Darko, 2000’li yılların en dikkat çeken yapımları arasında. Film, Donnie Darko isimli bir gencin bir gece vakti insan ve tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından 28 gün, 6 saat, 42 dakika ve 12 saniye sonra dünyanın sonunun geleceğini söylenmesinden sonra yaşananları anlatıyor.

23 yıldır adından söz ettiren şaheser: The Truman Show

Yayın: 1998

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

IMDb puanı: 8,1

The Truman Show, Truman adındaki bir adamın sahte hayatını konu almaktadır. Ailesi olduğu sandığı kişilerden arkadaşlarına kadar herkes oyuncudur. Bir adada yaşayan Truman, doğduğu günden beri bu sahte adada yaşamını sürdürmektedir ve gün içerisinde neler yaptığı kameraya alınıp seyirciler tarafından ekranlarda yayınlanıyordur. Ancak öldüğü sandığı babasını şans eseri görünce işler değişir.

Başarılı bir psikolojik gerilim filmi: Shutter Island (Zindan Adası)

Yayın: 2010

Tür: Gizem, Gerilim

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

IMDb puanı: 8,2

Martin Scorsese’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Leonardo DiCaprio’nun ise başrolde olduğu film Shutter Island, iki polis memurunun kaybolan bir akıl hastasının olduğunu çağrısını alması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası’na soruşturma yapmaya gittiklerinde başlarından geçen birbirinden esrarengiz olayları anlatıyor.

Anılarını sildiren bir adamın hikayesi: Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)

Yayın: 2004

Tür: Dram, Romantik, Bilim kurgu

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

IMDb puanı: 8,3

Başarılı oyuncular Jim Carrey ve Kate Winslet’in başrolü paylaştığı dram filmi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ayrıldığı sevgilisi ile olan tüm hatıraları unutmak adına teknolojik bir deneye katılıp anılarını sildiren Joel’in hikayesini anlatıyor. Filmin adı, ünlü şair Alexander Pope'un yazdığı “Eloisa to Abelard” isimli şiirden alınmıştır. Ayrıca bu şiir daha önce listede belirttiğimiz Being John Malkovich filminde de kullanılmıştır.

Sondan başa giden film: Memento (Akıl Defteri)

Yayın: 2000

Tür: Gizem, Gerilim

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

IMDb puanı: 8,4

Usta yönetmen Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğuna oturmasının yanı sıra yine Nolan tarafından kaleme alınan Memento, bir çeşit unutkanlık hastalığına yakalanan ve karısının öldürüldüğü zamandan itibaren gerçekleşen hiçbir olayı hatırlayamayan Leonard Shelby isimli bir adamın hikayesini konu alıyor.

Aynı adlı romandan uyarlandı: The Prestige (Prestij)

Yayın: 2006

Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

IMDb puanı: 8,5

​​The Prestige, bir zamanlar birlikte çalışan ancak daha sonra aralarında rekabet ve düşmanlığın baş verdiği iki sihirbazın arasındaki çekişmeyi konu ediyor. 19. yüzyılın İngiltere’sinde geçen film, 1995 senesinde aynı adlı romandan sinemaya başarılı yönetmen Christopher Nolan tarafından uyarlandı.

Nolan’ın şaheseri: Interstellar (Yıldızlararası)

Yayın: 2014

Tür: Macera, Dram, Bilim kurgu

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

IMDb puanı: 8,6

Christopher Nolan tarafından yönetilen bir diğer film olan Interstellar, bir grup astronotun solucan deliğinin içinden geçerek insanların hayatlarını sürdürebilecekleri yeni bir yer bulma çabalarını anlatıyor.