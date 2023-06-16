Türkiye'nin en büyük oyuncu alışveriş platformlarından Kabasakal Online'da PUBG Mobile UC ürünlerinde indirim var! Gelin bu indirimlerden nasıl faydalanabileceğinize göz atalım.

PUBG Mobile, ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biri ve PUBG oyuncuları için oyunu özelleştirmek, daha çok eğlenmek ve daha çok güçlenmek için UC'ler olmazsa olmaz. Böyle olunca da indirimli PUBG UC bulup satın almak her zaman için kaçırılmayacak bir fırsat oluyor.

Türkiye'nin en büyük oyuncu alışveriş platformlarından biri olan ve 16 yıldır aktif olarak hizmet veren Kabasakal Online, konu oyun içi ürünlere gelince her zaman en iyi fiyatları sunan platformlardan biri olarak karşımıza çıkıyor ve şimdi de PUBG Mobile UC satın almak isteyenler için en iyi fiyatlara ek indirimler var.

Kabasakal Online üzerinden indirimli PUBG Mobile UC nasıl alınıyor?

Kabasakal Online'dan PUBG UC satın almak için önce buraya tıklayarak PUBG Mobile UC sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.

'Hemen Al' ya da 'Sepete Ekle' kısımlarına tıkladığınızda karşınıza bir ID ekranı geliyor. Buraya PUBG Mobile ID'nizi ekledikten ve ödeme işlemini tamamladıktan sonra satın aldığınız UC'ler Kabasakal teslimat ekibi tarafından doğrudan hesabınıza tanımlanıyor. Yüklemeler 2-15 dakika arasında, kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.

Kabasakal Online üzerinden yalnızca PUBG Mobile UC değil PUBG Mobile Royale Pass gibi farklı oyun içi ürünleri de satın alabilirsiniz. PUBG dışında Zula, Metin2, Valorant gibi popüler pek çok oyuna dair ürünlere de kolayca ulaşabilirsiniz.

Kabasakal Online ile yeni tanışanlar için;

Kabasakal Online 2007 yılında kurulan ve ülkemizde online oyun ve oyun ürünlerinin satışı alanında önde gelen e-ticaret platformlarından biri.

7/24 canlı destek, hızlı teslimat ve güvenli alışveriş imkanlarıyla gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz Kabasakal Online, aynı zamanda kurda yaşanan yükseliş sebebiyle zaman zaman değişimler yaşansa da her zaman oyunculara en iyi fiyatları sunmayı hedefliyor.