Çinli teknoloji şirketi Infinix, ilk katlanabilir ekranlı telefonu Zero Flip'i duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan telefon, fiyatıyla da hiç fena değil.

Türkiye'de yoğun ilgi gören teknoloji şirketlerinden TECNO'nun kardeşi diyebileceğimiz Infinix, düzenlediği bir etkinlikte ilk katlanabilir ekranlı telefonu "Zero Flip"i duyurdu. Dikkat çekici özelliklere sahip olan telefon, Samsung'un Galaxy Z Flip serisine rakip olmaya çalışacak. Peki bu akıllı telefon tüketicilere neler vadediyor?

Infinix Zero Flip, 6.9 inç boyutunda FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.400 nit tepe parlaklık değeri sunan AMOLED ekranla donatıldı. Kapak tarafında ise 120 Hz tazeleme oranı ve 1.100 nit tepe parlaklık değerine sahip olan 3.64 inç boyutlu AMOLED ekranı görüyoruz. Telefonun selfie kamerası ise 50 MP çözünürlük sunuyor ve Samsung JN1 sensörüne sahip.

Karşınızda Infinix Zero Flip

Infinix'in katlanabilir ekranlı akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 8020 işlemciden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM, 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 8 GB sanal RAM desteğine de sahip olan telefonda, 70W hızlı şarj destekli 4.720 mAh batarya bulunuyor. Android 14 tabanlı XOS 14.5 arayüzü ile çalışan telefon 2 yıl Android, 3 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Infinix Zero Flip, dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. 4K çözünürlükte 60 fps video çekimlerine imkân tanıyan kamera kurulumu, OIS desteği ile de vlog çekimlerini mümkün kılacak. Üstelik vlog'lar için oluşturulmuş bazı yapay zekâ özellikleri de bu akıllı telefonda bulunacak.

Infinix Zero Flip teknik özellikleri

Ekran 6.9 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz, 1.400 nit

3.64 inç, AMOLED, 120 Hz, 1.100 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8020 RAM 8 GB (+8 GB sanal) Depolama 512 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP Batarya 4.720 mAh (70W) İşletim Sistemi Android 14 (XOS 14.5)

Infinix Zero Flip fiyatı: