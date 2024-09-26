Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi Mix, küresel pazarlarda satışa çıktı.

Yaklaşık iki ay önce Xiaomi, tarihindeki ilk katlanabilir akıllı telefon olan Mix Flip'i duyurmuştu. Akıllı telefon bugün küresel pazarlarda satışa çıkarken fiyatı ve özellikleri de belli oldu. Mix Flip, piyasadaki diğer Android amiral gemileri ile benzer bir konfigürasyonla geliyor.

Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu, özellikler anlamında amiral gemisi bir model olacak ve Çinli teknoloji devinin çok şey beklediği kamera konfigürasyonu ile gelecek. Mix Flip'i inceleme şansı bulanlar ise genel olarak telefonun performansından memnun olduklarını belirtiyor.

İşte Xiaomi Mix Flip'in özellikleri

İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Ekran İç 6,86 inç, Katlanabilir LTPO AMOLED, HDR10+, 120Hz dış: AMOLED, HDR10+, 120Hz, 4 inç İşletim Sistemi HyperOS (Android 14 tabanlı) Depolama 512GB Bellek 12GB Ana Kamera 50MP geniş açı, 50MP telefoto, 2x optik zoom, 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR video Ön Kamera 32MP, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps video Batarya 4790mAh, 67W kablolu şarj Bağlantılar Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C 2.0 Renkler Mor, Siyah

Xiaomi Mix Flip, içe katlanan bir ekran ve dış tarafta yer alan ikinci bir panelle gelecek. Telefonun iç ekranı 500 bin katlamaya dayanabiliyor. Dış ekranda sunulan yüksek yenileme hızı ve çözünürlük de telefonu muadillerinden bir adım öne çıkarıyor.

Xiaomi Mix Flip, ülkemizde 67.999 TL lansman fiyatı ile satışa sunulacak. Cihazla birlikte ayrıca Spotify ve YouTube premium abonelikleri de hediye edilecek.