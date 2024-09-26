Yaklaşık iki ay önce Xiaomi, tarihindeki ilk katlanabilir akıllı telefon olan Mix Flip'i duyurmuştu. Akıllı telefon bugün küresel pazarlarda satışa çıkarken fiyatı ve özellikleri de belli oldu. Mix Flip, piyasadaki diğer Android amiral gemileri ile benzer bir konfigürasyonla geliyor.
Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu, özellikler anlamında amiral gemisi bir model olacak ve Çinli teknoloji devinin çok şey beklediği kamera konfigürasyonu ile gelecek. Mix Flip'i inceleme şansı bulanlar ise genel olarak telefonun performansından memnun olduklarını belirtiyor.
İşte Xiaomi Mix Flip'in özellikleri
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|Ekran
|İç 6,86 inç, Katlanabilir LTPO AMOLED, HDR10+, 120Hz dış: AMOLED, HDR10+, 120Hz, 4 inç
|İşletim Sistemi
|HyperOS (Android 14 tabanlı)
|Depolama
|512GB
|Bellek
|12GB
|Ana Kamera
|50MP geniş açı, 50MP telefoto, 2x optik zoom, 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR video
|Ön Kamera
|32MP, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps video
|Batarya
|4790mAh, 67W kablolu şarj
|Bağlantılar
|Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C 2.0
|Renkler
|Mor, Siyah
Xiaomi Mix Flip, içe katlanan bir ekran ve dış tarafta yer alan ikinci bir panelle gelecek. Telefonun iç ekranı 500 bin katlamaya dayanabiliyor. Dış ekranda sunulan yüksek yenileme hızı ve çözünürlük de telefonu muadillerinden bir adım öne çıkarıyor.
Xiaomi Mix Flip, ülkemizde 67.999 TL lansman fiyatı ile satışa sunulacak. Cihazla birlikte ayrıca Spotify ve YouTube premium abonelikleri de hediye edilecek.