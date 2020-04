Influencer Ne Demek? Türkiye’nin En Etkili 10 Influencer’ı

Son zamanlarda fazlasıyla duymakta olduğumuz ve ülkemizde de yaygınlaşan Influencer kavramını sizler de duymuşsunuzdur. Bu yazımızda sizlere Influencer nedir? sorusunun cevabını vereceğiz ve ince detaylarına kadar açıklayacağız.

Günümüzün en çok ses getiren ve en çok merak edilen mesleklerinden biri olan Influencer’lık, Türkiye’de de uzun zamandır varlığını sürdürüyor. Aslında meslek olarak görmeseniz bile sosyal medyada gezerken farkında olmadan birçok Influencer’a rastlayabiliyorsunuz.

Peki nedir bu Influencer kavramı? Sizlere bugün bu sorunun cevabını vereceğiz. Bununla birlikte Influencer kavramının derin ayrıntılarına inecek ve Türkiye’deki en etkili Influencer’ları sizler için listeleyeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Influencer’ın ne demek olduğuna cevap verelim.

Influencer ne demek?

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Influencer Marketing olarak da bilinen pazarlama türünü de icra eden kişilere denir. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan, bu takipçi kitlesini etkilemeyi başaran ve bu şekilde de takipçilerinin satın alma kararlarını değiştirebilme kabiliyetine sahip olan kişilere Influencer adı verilir.

Son on yılda sosyal medya kullanımı inanılmaz derecede artmış durumda. 2019’un Ocak ayında yapılmış We Are Social araştırmasının sonuçlarına göre dünyada 3,484 milyarı aşkın insan aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Bu sayı, dünyanın yüzde 45’ine denk geliyor. Tam da bu yüzden sosyal medya tüm markaların en gözde pazarlama stratejisi haline geliyor.

Influencer’lar da bu noktada büyük bir rol oynuyor çünkü bu kişiler, kendilerini takip eden kişileri etkileme kabiliyetine sahipler. Bu yüzden de markalar ürünlerinin reklamını yapabilmek için Influencer’ları tercih ediyor. Bu pazarlama yöntemi sayesinde markalar ürünlerini saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye tanıtabiliyor.

Takipçi sayısına göre Influencer türleri:

Mega-Influencer’lar

Mega-Influencer olarak adlandırılan bu kesim, takipçi sayıları en yüksek olan Influencer’lardır. Takipçi tipi arasında herhangi bir kural olmayan bu Influencer’ların en az bir sosyal medya platformunda 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır. Daha fazla kişiye ulaştıkları için Mega-Influencer sınıfına girerler.

Birçok Mega-Influencer genellikle film yıldızı, sporcu, müzisyen veya daha önce televizyonda bir program yapmış kişilerdir ve çevrimdışı ortamlarda ünlü olmuşlardır. Ancak bu sosyal medyada ünlü olan kişilerin Mega-Influencer sınıfına giremeyeceği anlamına gelmiyor zira bazı Mega-Influencer’lar da sosyal medya sayesinde takipçi elde etmişlerdir.

Makro-Influencer’lar

Makro-Influencer’lar, Mega-Influencer’lardan bir tık aşağıda bulunuyor ve genellikle Influencer Marketing denilen pazarlama olayını daha fazla gerçekleştiriyorlar. 40.000 ila 1 milyon arasında takipçisi bulunan kişiler bu sınıf içerisinde yer alıyor. Bu kişiler genellikle çok büyük rollerde oynamamış ünlüler ya da sosyal medyada yavaştan büyümeye başlamış kişilerdir.

Makro-Influencer’lar genellikle Influencer Marketing için en etkili olan kesimdir. Zira markaların bu kişilere ulaşma ihtimali daha fazladır ve bunun yanı sıra bu tür kişilerin daha çok doğal takipçileri olduğu için farkındalık artırma kabiliyetleri de daha yüksektir.

Mikro-Influencer’lar

Mikro-Influencer’lar, belirli bir konu hakkında bilgi sahibi olan ve genellikle düşük sayıda takipçi sayısına sahip olan kişilerdir. Bu kişilerin dikkat çekmesinin sebebi ne kadar fazla kişiye hitap ettikleri değil, onlara ne kadar etkili şekilde hitap ettikleriyle alakalıdır ve etkileşim türleriyle ilgi çekerler.

Mikro-Influencer’ların herhangi bir sosyal medya platformunda 1.000 ila 40.000 arasında takipçisi olması gerekmektedir. Bu kişiler, herhangi bir şirket kendileriyle iletişime geçene kadar o şirketten haberdar bile olmayabilirler. Dolayısıyla şirketlerin bu kişilerle iletişime geçmesi halinde öncelikle Influencer’ı etkilemesi gerekebilir çünkü bu sınıftaki kişiler zaten çok fazla olmayan takipçilerini kaybetmek istemeyeceklerdir.

İçerik tarzına göre Influencer tipleri

Bloggerlar

Bloggerlar ve sosyal medyadaki Influencer'lar, takipçileriyle en otantik ve en aktif ilişkiye sahip kesimdir. Markalar bunu geç de olsa fark etmeye başladılar ve bloggerlara da yatırım yapmaya başladılar. Influencer pazarlama sektörüne son zamanlarda dahil olan bloglar oldukça dikkat çekmeye başladı. Eğer bir marka popüler ve iyi bir blogger ile anlaşabilirse, bloggerı destekleyenler markanın ürününü denemek isteyeceklerdir.

Birçok blogger finans, sağlık, müzik, kişisel gelişim ve daha birçok sektörü kapsayan başlıklar altında yazılarını paylaşıyorlar. Bu tarz başarılı bloggerların başarısının altındaki sebep ise takipçilerine karşı olan saygıları. Bu şekilde takipçi kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda onların güvenini de kazanıyorlar. Bu şekilde de onlarla daha iyi şekilde etkileşime geçip çok daha iyi şekilde etkileyebiliyorlar.

YouTuberlar

Ürettiği içeriklere göre ayırabileceğimiz Influencer tiplerinin bir diğeri de tahmin edilebileceği üzere YouTuberlar. Dünyanın her yerinde görülen ve Türkiye’de de oldukça yaygın olan YouTuberlık, markaların da gözdesi durumunda. Özellikle son yıllarda fazlasıyla kitle toplayan YouTube, markaların çok daha fazla kişiyle etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

İçerik üreticileri YouTube üzerinde çok daha fazla takipçi elde edebiliyor. Bu platformda bir kişinin abone sayısı düşük olsa bile izlenme sayıları oldukça yüksek olabiliyor. Bunun sebebi de bir kişiyi takip eden ve izleyen kişilerin bazıları abone olmak yerine yalnızca izleyip geçiyor. Yine de etkileşim sayısı daha çok olduğu için YouTube markalar için güzel bir platform.

Sosyal medya paylaşımcıları

Bloggerlar, YouTuberlar ve farklı birçok Influencer, yeni takipçiler elde edebilmek ve daha fazla kişiye ulaşabilmek için sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. Genellikle Instagram veya Twitter gibi sosyal medya platformlarını tercih eden bu tip Influencer’lar çok daha aktif bir şekilde takipçileriyle etkileşime geçiyor.

Bunun sebebi YouTube için bir video üretmek çok daha uzun zaman alabiliyor ancak Instagram’da bir hikaye atmak veya Twitter’da bir post paylaşmak çok daha hızlı şekilde yapılabiliyor.

Türkiye’nin En Etkili Influencer’ları

Aşağıdaki listede yer alan sıralama ve puanlar, CreaterDen Influencer Ajansı tarafından 2019 yılının genelini kapsayan araştırmaya aittir. Puanlar, söz konusu influencer'ların insanları ne ölçüde etkilediğini tespit eden sektörel metriklere dayanmaktadır.

Danla Bilic

Takipçi Sayısı: 4,8 milyon takipçi (Instagram)

4,8 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,90

Eylül Öztürk

Takipçi Sayısı: 2,9 milyon takipçi (Instagram)

2,9 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,85

Aykut Elmas

Takipçi Sayısı: 5,1 milyon takipçi (Instagram)

5,1 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,85

Oğuzhan Uğur

Takipçi Sayısı: 2,5 milyon takipçi (Instagram)

2,5 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,80

Yasemin Sakallıoğlu

Takipçi Sayısı: 3,8 milyon takipçi (Instagram)

3,8 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,77

Şeyda Erdoğan

Takipçi Sayısı: 1,3 milyon takipçi (Instagram)

1,3 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,73

Pelin Akil

Takipçi Sayısı: 2,4 milyon takipçi (Instagram)

2,4 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,70

Duygu Özaslan

Takipçi Sayısı: 1,7 milyon takipçi (Instagram)

1,7 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,70

Berkcan Güven

Takipçi Sayısı: 3,1 milyon takipçi (Instagram)

3,1 milyon takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,68

Damla Altun

Takipçi Sayısı: 447 bin takipçi (Instagram)

447 bin takipçi (Instagram) İnsanlar üzerindeki etki gücü skoru: 9,65

Influencer nedir sorusuna cevap verdiğimiz, ince detaylarına kadar açıkladığımız ve Türkiye’den de Influencer örnekleri verdiğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer sizin de takipçisi olduğunuz ve sevdiğiniz Influencer'lar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.