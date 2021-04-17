Ingenuity’nin İlk Uçuş Tarihi Tekrar Belirlendi

Şubat ayında Mars’a ulaşmasına rağmen henüz ilk uçuşunu gerçekleştiremeyen helikopter Ingenuity’nin test uçuş tarihi belirlendi. Geçen pazartesi gerçekleştirilecekken yazılımsal bir hata sonucunda ertelenen uçuşun tarihi bugün NASA tarafından açıklandı.

NASA’nın Mars’ta yaşam izleri aramak adına görevlendirdiği Perseverance’la birlikte Mars’a gönderilen Ingenuity helikopterinin ilk uçuş tarihi belirlendi. Şu ana kadar Perseverance’a bağlı bir şekilde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanmıştı. Ancak helikopterin kanatları test edilirken çıkan sorun nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Bugün ise Ingenuity’nin 19 Nisan Pazartesi ilk uçuşunu gerçekleştirileceği duyuruldu.

18 Şubat’ta Mars’ın yüzeyine Perseverance’la birlikte iniş yapan Ingenuity’nin testleri bir türlü bitmek bilmedi. Son uçuş iptalinde NASA, uçuşun en erken 14 Nisan’da yapılabileceğini bildirmişti. Sonunda aracın Kızıl Gezegen'de havalanacağı tarih belli oldu.

Uçuş neden ertelenmişti?

Ingenuity’nin sorunsuz çalışması amacıyla yürütülen testler, şubat ayından beri sürmekte. Sonunda 11 Nisan olarak belirlenen tarih, olayın takipçilerini heveslendirmişti. Ancak yapılan yüksek hızlı pervane testinde bir sorun çıktı. Helikopter, uçuş öncesi moddan uçuş moduna olmaması gereken bir şekilde geçti ve bu yazılımsal sorunun düzeltilmesi için tarihin ileriye atılmasına karar verildi.

NASA, Ingenuity’nin uçuş yazılımını geliştirip tekrar yüklemeye karar verdi. Bu süreç haliyle birkaç gün aldı. Ardından NASA’nın paylaştığı tweetle helikopterin yüksek hızlı pervane testini başarıyla geçtiği ve uçuş tarihinin belirlenmek üzere olduğu kamuoyuna bildirildi.

Ingenuity’nin görevi ne olacak?

19 Nisan’da 30 saniye havalanıp yüzeye inerek yapacağı test uçuşundan sonra Ingenuity, Perseverance’ın ufak gözcüsü olarak görev yapacak. Helikopter, hızlı bir şekilde Mars’ın yüzeyinde dolaşırken farklı açılardan görüntüler yakalayacak. Ingenuity, başrolde oynayan Perseverance’ın aksine kara araçlarının ulaşamayacağı yerlerden de detaylı görüntüler alabilecek.