NASA, Mars'taki Gökkuşağının Sırrını Açıkladı

NASA'nın Perseverance aracı daha önce Mars gökyüzünün de yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafın yarattığı "Mars'ta gökkuşağı olur mu?" tartışmasını NASA noktaladı.

Son dönemin en popüler uzay çalışmalarından biri, NASA tarafından gerçekleştirilmekte olan Perseverance görevidir. Bu görevde kullanılan ve göreve adını da veren yüzey aracı, zaman zaman Dünya'ya çeşitli görüntüler yolluyor.

Birkaç gün önce NASA tarafından paylaşılan bir fotoğrafta gökkuşağı benzeri bir yapı dikkat çekmişti. Özellikle Reddit ve Twitter gibi platformlarda insanlar, kızıl gezegende gerçekten de gökkuşağı oluşup oluşmadığını tartışmaya başlamıştı. Tartışmalara son noktayı NASA koydu.

O gökkuşağı değil, yansıma

İnternette uzun uzun tartışılan konuyla ilgili NASA, Perseverance Mars aracının resmi Twitter hesabından cevap verdi. Bu açıklamayla birlikte görüntüde görülen yapının gökkuşağı değil lens parlaması olduğu anlaşıldı.

Twitter paylaşımında "Çok kişi sormuş: O Mars'taki bir gökkuşağı mı? Hayır. Burada gökkuşakları olması mümkün değil. Gökkuşakları su damlalarından yansıyan ışıklarla oluşur ama burada yoğunlaşacak kadar çok su yok ve hava da atmosferde sıvı su olması için fazla soğuk. O kuşak bir lens yansıması." ifadesi yer aldı.

Yine de bazı kişiler bu yapının lens yansımaları olduğunu kabul etmemesi üzerine Perseverance, "Bu bir lens yansıması. Ön tehlike kameralarımın üzerinde, görev için kritik önemde kabul edilen (ileri gitmek için onlara ihtiyacım var ve genelde ileri gidiyorum) güneşlikler var. Güneşlikler arka tehlike kameralarımda gerekli değil ve o kameralardan gelen görüntülerde ışığın nasıl dağıldığını görebilirsiniz." dedi.

NASA'nın Perseverance görevinde önümüzdeki günlerde önemli bir aşama daha geride kalacak. Ingenuity adı verilen helikopterimsi araç ile NASA, Dünya dışında helikopter kalkışı gerçekleştiren ilk kurum olmayı da başaracak.