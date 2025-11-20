Tümü Webekno
İngiliz roman yazarlarının yarısı, yapay zekanın popüler romanlar yazabileceğini düşünüyor

Birleşik Krallık’taki yazarların %51’i yapay zekânın roman yazarlığını tamamen devralabileceğini düşünüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık’taki roman yazarlarının %51’inin, yapay zekânın nihayetinde roman yazma işini tamamen devralabileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Bu oran, edebi üretimdeki dönüşümün yazarlar üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor.

Yazarların çoğu, yazılı içerik üretiminin giderek otomatikleştiğini ve yayınevlerinin daha ucuza mal olan yapay zekâ içeriklerine yönelebileceğini belirtiyor. Bu da yaratıcı emeğin değersizleşmesi endişesini doğuruyor.

Özellikle başlangıç seviyesindeki yazarlar, ajanslar ve yayınevleri tarafından geri planda bırakılabileceklerini düşünüyor. Bazı deneyimli yazarlar ise yapay zekâyı yaratıcı sürecin bir parçası olarak görse de, çoğunluk onun rekabeti tehdit edici olduğunu söylüyor.

Araştırma, edebiyat dünyasının geleceğine dair önemli sorular gündeme getiriyor: Yaratıcılık ne kadar insanî kalacak? Okur, insan eliyle yazılmış bir romanı ayırt edebilecek mi? Şimdilik cevaplar belirsiz.

Yapay Zeka

