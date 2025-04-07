İngiltere mahkemesi, Apple’dan kullanıcıların iCloud verilerine erişim isteyen hükûmetin gizlilik talebini reddederek davayı halka açtı.

İngiltere’de Apple ve hükûmet arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme, hükûmetin Apple’dan kullanıcıların verilerine ulaşmak için gizlice "arka kapı" açmasını istediği davayı gizli tutma talebini reddetti. Böylece davanın bazı detaylarının herkes tarafından takip edilebileceği açık bir süreç başlamış oldu.

İngiltere hükûmeti, Apple’ın iCloud servisindeki şifreli kullanıcı verilerine erişebilmek için şirketten resmi olarak talepte bulunmuştu. İşin ilginç yanı, bu talep sadece İngiltere'yi değil, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir Apple kullanıcısının bulut verilerini kapsıyordu. Olay, tam da burada büyüyerek dikkat çekici hale geldi.

İngiliz hükûmeti ‘gizlilik’ dedi, mahkeme kabul etmedi

Şubat ayında Washington Post tarafından yayınlanan belgelerle ortaya çıkan bu gelişmenin ardından Apple, İngiltere’de sunduğu "Gelişmiş Veri Koruması" özelliğini devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Apple'ın karşı çıktığı bu talep sonrasında dava Londra’daki Soruşturma Yetkileri Mahkemesi'ne taşındı.

İngiliz hükûmeti, davanın kamuoyu ile paylaşılmasının ülke güvenliğine zarar vereceğini savunarak duruşmaların gizli yapılmasını istemişti. Ancak mahkeme, kamu yararına zarar verilmeyeceğini belirterek, davanın genel hatlarıyla kamuya açık olması gerektiğine hükmetti.

Şu ana kadar ne Apple'dan ne de İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Ancak Apple, daha önce yaptığı açıklamalarda kullanıcıların verilerine gizlice erişim sağlayacak herhangi bir yöntem geliştirmediklerini ve gelecekte de böyle bir "arka kapı" oluşturmayacaklarını özellikle vurgulamıştı. Bakalım önümüzdeki süreçte taraflardan yeni bir açıklama gelecek mi?