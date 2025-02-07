İngiltere hükûmeti, Apple’dan iCloud kullanıcılarının uçtan uca şifrelenmiş verilerine erişim sağlayacak bir sistem oluşturmasını talep etti.

İngiltere hükûmeti, Apple'dan iCloud kullanıcılarının uçtan uca şifrelenmiş verilerine erişim sağlayacak bir sistem oluşturmasını talep etti. Şirketin bu talebe yanıt olarak Gelişmiş Veri Koruma özelliğini İngiltere’de devre dışı bırakabileceği belirtiliyor.

İngiltere hükûmeti bu talebi, Ocak ayında 2016’da yürürlüğe giren İstihbarat Yetkileri Yasası (Investigatory Powers Act) kapsamında Apple’a iletti. Yetkililer, yalnızca belirli hesaplara değil, dünya genelindeki tüm iCloud kullanıcılarının uçtan uca şifrelenmiş verilerine erişim sağlayacak bir sistem oluşturulmasını talep etti.

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Apple’ın, bu talebe karşılık olarak Gelişmiş Veri Koruma (Advanced Data Protection) özelliğini İngiltere’de devre dışı bırakmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak bu karar yalnızca İngiltere’de geçerli olacak ve diğer ülkelerdeki kullanıcı verilerine erişimi etkilemeyecek.

Apple, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, daha önce benzer taleplere karşı çıkarak böyle bir adımın kullanıcı verilerini güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakabileceğini savunmuştu. İngiltere İçişleri Bakanlığı ise konuya dair herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.