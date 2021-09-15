Dinozorlar Yok Olmasaydı Yılanlar Hiç Var Olmayabilirdi

Bilim insanları, yaklaşık 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan gök taşının yılan türlerinin bugüne ulaşmasını sağlamış olabileceğini ortaya çıkardı. Zaman içerisinde 1 yıl aç kalsa bile yaşamında devam edebilen yılanlar, eğer o gök taşı olmasaydı bugün aramızda olmayabilirdi.

Bundan 66 milyon yıl önce, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na bir göktaşı çarpmış, bölgede 200 kilometre çapında bir krater oluşturmuştu. Dinozorlar da dahil dünya üzerindeki yaşamın %76'sını yok eden bu çarpışma, yeni bir araştırmaya göre yılan türlerinin bugüne kadar gelebilmesinin ardındaki neden olabilir.

Bilim insanları, göktaşı çarptıktan sonra dünyada uzun yıllar boyunca tsunami, deprem ve yangın gibi doğal afetlerin olduğunu, yılanların besin zincirlerinin kırılmasına rağmen yer altına saklanarak uzun süreler boyunca açlığa dayanabildiğini dile getirdi.

Yılanlar, milyonlarca yıl boyunca çok fazla değişikliğe uğramamış

Araştırmanın baş yazarlarından Dr. Catherine Klein; "Yılanlar, besin zincirinin yıkıldığı bu ortamda hayatta kalabildi ve diğer kıtalara yayılarak yeni çevrelerine adapte oldu" ifadelerini kullanırken, göktaşının etkisi olmasaydı yılanların besin zincirinde kaybolarak bugün aramızda olmayacağını belirtiyor.

Nature Communications'da yayınlanan makaleye göre bugün dünyada bulunan binlerce yılan türünün atası, göktaşının çarptığı dönemdeki yılan türlerine dayanıyor. Bilim insanları, aynı zamanda milyonlarca yıl boyunca çok fazla değişikliğe uğramadığını, bulunan yılan fosillerinin tıpkı şimdi yaşayan türler gibi bacaksız ve esnek çeneli olduğunu vurguluyor.