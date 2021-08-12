İnsan Dişi, Press Makinesinde Ezilirse Ne Olur? [Video]

Hydraulic Press Channel isimli bir YouTube kanalı, insana ait olan gerçek azı dişlerini pres makinesine soktu. Etkileyici video, 20'lik azı dişinin 100 kilograma, standart bir azı dişinin ise 285 kilograma kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne seriyor

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan YouTube, milyonlarca videoya ev sahipliği yapıyor. Bu videolar arasında sayısız kategori olsa da bazı kategoriler, internet kullanıcılarının daha fazla dikkatini çekiyor. Bunlardan bir tanesi de pres makinesinin kullanıldığı ve bir şeylerin ezildiği videolar. Şimdi sizlerle, insan dişinin preslendiği bir videodan bahsedeceğiz.

Hayatımızı sürdürebilmemiz için oldukça önemli uzuvlarımızdan olan dişlerimiz, çok sert bir yapıya sahip. Hem yemek yememizde hem de konuşmamızda yardımcı olan dişler, en ufak bir çürümede hayatı zehir edebiliyorlar. Peki yapılan araştırmaları bir kenara koyarsak, bir yetişkine ait azı dişi ne kadar güçlü? Bu dişin kırılması için nasıl bir basınç gerekiyor? İşte söz konusu video, tam olarak bu sorunun cevabını veriyor.

Hydraulic Press Channel isimli YouTube kanalı tarafından yapılan test sırasında farklı olasılıklar test edildi. Bu olasılıklardan ilki, kullanılan dişin, diğerlerine kıyasla daha dayanıksız olan 20'lik diş olmasıydı. Yapılan testler sırasında 20'lik diş, 100 kilograma kadar dayanabildi.

Ekip, ikinci olasılıkta ise kendilerini bile şaşırtan bir sonuçla karşılaştı. Öyle ki ikinci, standart bir azı dişiydi ve 285 kilogramlık prese dayanabilmişti. Ancak bu koşullar, diş için pek de zorlayıcı değildi. Çünkü 285 kilogramlık zorlamaya dayanan dişin tamamen parçalanması ancak neredeyse 600 kilogramı bulmuştu...

İki azı dişinin pres makinesine sokulduğu video