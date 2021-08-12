Emirates'in çektiği son reklam filmi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu reklam için dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın en tepesine çıkan şirket, drone'la bugüne kadar görülmemiş bir işe imza attı. Görüntüler, izlerken nutkunuzun tutulacağı türden.

Dünyanın en büyük havahavayolu şirketlerinden bir tanesi olan Emirates, yeni bir reklam filmini çekti. İngiltere'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan uçuş kısıtlaması kaldırmasının üzerine çekilen bu reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bunun nedeni ise reklam filminin bugüne kadar alışık olduklarımızdan çok ama çok farklı olmasıydı.

Emirates, yeni reklam filminde dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın en tepesine çıktı. En tepesinden kastettiğimiz şey, kulenin seyir terası değildi. En uç nokta, zirveden bahsediyoruz. Burada bir uçuş görevlisi, elindeki pankartları gösteriyor, "Emirates ile uçuş, daha iyi uç" mesajını veriyordu. İlginç reklam filmi, profesyonel bir paraşütçü olan Nicole Smith-Ludvik'in oynaması nedeniyle daha da ilgi çekici bir hal almıştı.

Animasyon mu gerçek mi?

Emirates, çektiği reklam klibinin sosyal medyada gündem olmasıyla bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Klibin tamamen gerçek olduğunu açıklayan Emirates yetkilileri, Nicole Smith-Ludvik'in zaten profesyonel bir paraşütçü olduğunu ancak yine de saatler süren bir eğitimden geçtiğini muhteşem bir disiplin içerisinde bu reklam filmini başarılı bir şekilde çektiklerini söylediler. Peki reklam filmi, nasıl bu kadar pürüzsüzdü?

Emirates, söz konusu reklam filminde helikopter kullanamazdı. Zira rüzgar, paraşütçünün ayakta kalmasını zorlayacaktı. Ayrıca periskop kamera da tercih edilemezdi çünkü görüntünün doğallığı bozulacaktı. İşte tüm bu olasılıkları göz önünde bulunduran şirket, kullandığı profesyonel drone ile pek çoğumuzun başını döndürecek bir projeye imza atmış oldu. Ekip, reklam filminin gördüğü ilgi üzerine reklama dair kamera arkası görüntülerini de paylaştı.

Emirates'in reklam filmi

Reklam filminin kamera arkası görüntüleri