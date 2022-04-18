Tarihte İlk Kez Bir İnsan, Hologram Olarak Uzaya Işınlandı

NASA, geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamayla tarihte ilk kez insanları hologram olarak uzaya ışınlamayı başardıklarını duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na 'holoport' edilen kişiler, astronotlarla gerçek zamanlı sesli ve görüntülü iletişim kurdu.

Gelecekte geçen hemen her yapımda bahsi geçen teknolojilerden birisi olan hologram teknolojisi, yavaş yavaş gerçek olmaya başladı. Son olarak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu ile Dünya arasında hologram olarak bildiğimiz teknolojiyle iletişim kurmayı başardı.

Aslında bu başarı, geçtiğimiz yıl ekim ayında gerçekleşmiş olsa da NASA, bu başarının duyurusunu, arka planını ve amacını yeni paylaştı. NASA, geliştirilen teknoloji sayesinde NASA uçuş doktoru Dr. Josef Schmid, AEXA Aerospace CEO’su Fernando De La Pena Llaca ve ekiplerini ISS’e ‘holoport (holo ışınlama)’ etmeyi başardı.

Canlı olarak hem görüntülü hem de sesli görüştüler:

NASA’nın sözlüğümüze yeni bir sözcük olarak kattığı bu teknoloji, kişileri tıpkı filmlerde gördüğümüz gibi boşluğa yansıttı. İletişim ve Microsoft’un Hololens Kinect kamerası ve Aexa tarafından geliştirilen özel bir yazılıma yer veren standart bir bilgisayar ile gerçekleşti. Bu iletişim boyunca Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet ve bilim insanları, canlı bir şekilde görüntülü ve sesli olarak iletişim gerçekleştirdi.

NASA, paylaştığı açıklamasında teknolojiyi özel medikal, psikiyatri/aile toplantılarında ve uzay istasyonuna ‘VIP’lerin konuk olması için kullanacaklarını paylaştı. Gelecekteyse teknolojiye artırılmış gerçeklik fonksiyonunun ekleneceği ve böylece ISS’e sanal ortamdan konuk olanların, gerçek zamanlı olarak ISS içinde dolaşmalarının sağlanacağı paylaşıldı. Yani teknolojinin günlük hayata dahil edildiğini, sokakta yürüyen hologramlar görmemiz oldukça mümkün..