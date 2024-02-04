Sırf zevk için hayvanları sıkışık kafeslere koyan, doğasından ayıran hayvanat bahçelerinin tam tersi bir yerden bahsedeceğiz. Çin'deki bir hayvanat bahçesinde hayvanlar dışarıda duruyor, insanlar kafeste!

Çin'in Chongqing şehrinde bulunan bu yere insanat bahçesi dememiz sanki daha doğru olur. Burası, insanları kafeslere kapatarak benzersiz bir deneyim sunuyor, alışılmışın aksine siz hayvanları değil, hayvanlar sizi izliyor.

Hayvanat bahçeleri, uzun yıllardır hayvanları doğal ortamlarından alarak küçücük bir kafese koyan âdeta birer hapishane. Bu zulme dur diyerek yıllardır hayvanları zorla sergiye çıkarmanın etikliğinden bahsetmiyoruz bile.

Çin'deki bu bahçeyi mantıkta aynı olduğu için desteklemiyoruz, hatta tamamen özgür olmalarına rağmen hayvanların sinirini bozan bir durum olduğu da ortada.

Hayvanların doğal ortamda dolaştığı bu sistem, birçok ülkede de faaliyette.

Can dostlarımız, bu zalimce zevk yüzünden doğal yaşam ortamlarının dışında kafeslerde ömürlerini geçiriyorlar. Geçmiş yıllarda küçük kafeslerde yaşamaktan dolayı depresyona giren, beslenme sorunları yaşayan ve hatta hayatını kaybeden hayvanlar konusunda birçok üzücü olaya da tanık olduk.

Bu koşulların ne kadar korkunç olduğu ise ayrı bir konu. Umuyoruz ki bu güzel canları doğal yaşamlarından uzaklaştırıp kafeslere hapsetme anlayışı bir an önce son bulur.

Lehe Ledu adındaki bu hayvanat bahçesi, hayvanlara doğal ortamlarında özgürce dolaşma olanağı tanımak adına bir yaklaşım benimsiyor.

Bir tema park olarak kayıtlara geçen bu doğal ortamdaki ziyaret sırasında dört bir yanı kafesle çevrili bir araca bindirilen ziyaretçiler, doğa gezisine çıkıyorlar.

Böylece hayvanları doğal ortamlarında gözlemlerken güvenli bir ziyaret de gerçekleştiriliyor. Aslında bu uygulama, yüzyıllar öncesinden beri varlığını sürdürüyor diyebiliriz. Nasıl mı?

En eski örneklerden biri Eski Mısır'da Heraconopolis'te 5 bin yıl önceye ait. Zengin insanların dünyanın dört bir yanından egzotik hayvanları bir araya getirmesiyle oluşturulan bir tesiste aynı mantığın işlendiği biliniyor. Bunu aslında bir çeşit güç gösterisi olarak da kabul edebiliriz.

Lehe Ledu Hayvanat Bahçesi, modern anlayışa ters bir örneği bizlere sunuyor.

Ziyaretçiler, bir kafeste bölgeyi gezerken vahşi hayvanlar tarafından kovalanarak adrenalin patlaması yaşayabiliyor.

Hayvanlar, normal şartlarda hapsedildikleri kafese konmadan önce ne yazık ki birçok eziyete maruz kalıyorlar. En azından Lehe Ledu'nun hayvanları zor kullanarak küçücük alanda tutmadıklarını görmek biraz olsun iç rahatlatıcı.

Yine de seyir zevki adı altında milyonlarca canlının böyle işkencelere maruz bırakılmadığı bir dünya yaratmak tek temennimiz.

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