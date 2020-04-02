İnsanın Evrim Sürecini Açıklayabilecek Keşif

Danimarka'daki araştırmacılar, şimdiye kadar bulunan en eski insan genetik materyalini tarihlendirdi. 800.000 yıl öncesine ait bir fosilin dişlerinden elde edilen proteinler, Avrupa'nın bilinen en eski insan türlerinden Homo antecessor'un modern insanların son ortak akrabalarının bir 'kardeş grubu' olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, yaklaşık 1,2 milyon yıllık soyu tükenmiş bir insan türü olan Homo antecessor’un insan evrimindeki yerini uzun zamandır tartışıyordu. Şimdi, 800.000 yıl öncesine ait bir Homo antecessor'un diş minesinden elde edilen bulgular, insan evrimindeki eksik halkalardan birinin tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Danimarka'daki araştırmacılar yaptıkları çalışmaların, Homo antecessor'un modern insanların son ortak akrabalarının bir 'kardeş grubu' olduğunu gösterdiğini söylüyor. Çalışmanın başyazarlığını üstlenen Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Frido Welker, “Eski protein analizi, Homo antecessor, Homo sapiens, Neandertaller ve Denisovans arasındaki yakın ilişki için çok önemli bir kanıt sağlıyor. Sonuçlarımız, Homo antecessor'un Homo sapiens, Neanderthals ve Denisovans'ı içeren sınıfın ‘kardeş grubu’ olduğu tezini destekliyor” değerlendirmesini yaptı.

Homo antecessor türünün iskelet kalıntıları

Homo antecessor örneği ilk olarak 1994 yılında İspanya'nın kuzeyindeki bir arkeolojik alan olan Sierra de Atapuerca'da bulundu. 800.000 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen genetik materyalin analizi için Palaeoproteomik adı verilen bir yöntemi kullanan araştırmacılar, bunun şimdiye kadar bulunan herhangi bir insan DNA'sından çok daha eski olduğunu söylüyor. Moleküler sıralama, bilim insanlarının insan evrimini daha önce hiç olmadığı kadar geriye götürecek kanıtlar elde etmelerini sağlıyor.

Çalışmanın yazarı Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Jesper Velgaard Olsen, “Bu çalışma paleoproteomik alanında heyecan verici bir kilometre taşını temsil ediyor. En son teknolojiye sahip kütle spektrometrisini kullanarak, Homo antecessor’un diş minesinde bulunan protein kalıntıları içindeki amino asitlerin dizisini belirledik. Daha sonra, genetik olarak nasıl ilişkili olduklarını belirlemek için Neandertallerin ve Homo sapiens'inkiyle karşılaştırdık” dedi.

Araştırmacılar, insan ve şempanze soylarının yaklaşık dokuz ila yedi milyon yıl önce birbirlerinden ayrıldığını söylüyor. Bilim insanları, bu genetik dal keşfedildiğinden beri insan evriminin zaman çizelgesini çözmeye çalışıyorlar. Yeni çalışmalar, Homo antecessor'un yüz özelliklerinin, Homo sapiens'in özelliklerine çok benzediğini; Neandertallerin ve daha yeni atalarınınkinden ise çok farklı olduğunu doğruluyor. Bilim insanları şimdi, yeni DNA sıralama yöntemleri sayesinde evrimsel tarihimiz hakkında başka neler öğrenebileceğimizi araştırıyor.