Neandertallerin Deniz Ürünleri Tükettiğini Gösteren Keşif

Portekiz sahilindeki bir mağarada araştırma yapan arkeologlar, kazı çalışmaları sonucunda 106 bin ila 86 bin yıl öncesine kadar uzanan midye ve limpetler de dahil olmak üzere pek çok deniz ürünü kalıntısı buldu. Söz konusu keşif, Neandertallerin düzenli olarak deniz ürünleri topladığına işaret ediyor.

Günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış bir insan türü olan Neandertal ya da bilimsel adıyla Homo Neanderthalensis, modern insanlarla yüzde 99,7 oranında aynı DNA’yı paylaşıyor. Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da yaşayan bu arkaik sapiens türü, arkalarında bıraktıkları izlerle insanlık tarihinin geçmişini aydınlatmaya devam ediyor.

Arkeologlar, Portekiz sahilindeki bir mağarayı kazdılar ve 106 bin ila 86 bin yıl öncesine uzanan midye ve limpetler de dahil olmak üzere birçok deniz ürünü kalıntısı keşfettiler. Araştırmacılara göre keşif, Neandertallerin düzenli olarak deniz ürünleri topladığını gösteriyor. Bazı katmanlarda yoğunluğu metreküp başına 370 kilogram olan kalıntılar, atalarımızın en az modern insanlar kadar deniz ürünü tükettiğini işaret ediyor.

Neandertallerin yaşadığı mağarada bulunan 106 bin yıllık midye kabukları

Barcelona Üniversitesi'nden Prof. Dr. João Zilhão, keşfin modern insanlar ve Neandertaller arasındaki benzerliğe yeni bir bakış açısı sunduğunu söyledi. “Neandertaller ve Homo Sapiens arasındaki karşılaştırmadan rahatsız oluyorum, çünkü sonuçta Neandertaller de Homo Sapiens’ti” diyen Prof. Dr. Zilhão, bugüne kadar elde edilen arkeolojik kanıtların iki türün birbirine ne kadar benzediğini ortaya koyduğunu belirtti. Geçtiğimiz ocak ayında Princeton Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, soyu tükenmiş kuzenlerimiz olarak nitelendirilen Neandertallerin DNA'sını tüm modern insanların da taşıdığı belirlenmişti.

İspanya'daki önceki bulgular, Neandertallerin 65 bin yıl önce deniz kabuklarını süslediklerini ve kaya sanatı yaptıklarını göstermişti. Deniz ürünlerinin modern insanlar kadar, Neandertaller için de çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zilhão, buna karşın sahil kenarında az sayıda Neandertalin yaşadığını belirtti.