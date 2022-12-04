İnsanların Büyük Kısmının Büyüye İnandığı Ortaya Çıktı

Dünya genelinde 95 ülkede yapılan ve uzun süren bir araştırma sonucunda Dünya nüfusunun büyük bir kısmının büyüye inandığı ortaya çıktı.

Amerikan Üniversitesi’nden araştırmacı bir grup, 2008 yılında dünyadaki insanların ne kadarının büyüye inandığını araştırmaya başlamış ve 2017 yılına kadar anketler ve çalışmalar sürdürmüşler. Araştırmacılar, sonunda verileri değerlendirmeyi bitirdi ve karşımıza ilginç bir sonuç çıktı.

Türkiye’nin de dahil olduğu araştırmanın sonuçlarına göre Dünya popülasyonunun büyük bir kısmı büyüye ve büyücülüğe inanıyor. Gelin araştırmanın detaylarına hep beraber göz atalım.

1 milyar insan büyüye inanıyor

Dünyadaki büyücülüğe inanç yüzdeleri – Plos One

Sadece ülkemizde değil, tüm Dünya genelinde büyüye inananların sayısı bir hayli fazlalaştı. Yeni küresel bir araştırmaya göre kendisini resmen ‘büyücü’ olarak tanımlayan kişilerin sayısı 140.000’i geçmiş durumda.

95 ülkede ‘büyüye inanıyor musunuz?’ sorusu sorulan araştırmanın sonuçlarına göre, 1 milyar kadar insan büyünün gerçek olduğuna, yapıldığına ve etkileri olduğuna inanıyor. Araştırmacıların dediğine göre bu 1 milyar sayısı, eksik sayılmış bile olabilir.

Tabii bu inançların yerel yaygınlığı büyük ölçüde değişiyor. Örneğin, araştırmaya göre İsveç'te katılımcıların yalnızca %9'u büyücülüğe inandığını bildirirken, Tunus'ta bu oran %90. Amerikan Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı ve ekonomist Boris Gershman, büyücülüğün ve büyüye inanmanın bazı ülkelerde diğerlerinden daha yaygın olmasını, ülkelerin sosyo-demografik yapılarına bağlıyor.