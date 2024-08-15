Yapılan yeni bir araştırma, 44 ve 60 yaşlarında sağlık risklerinin arttığını ve yaşlanmanın bu yaşlarda hızlandığını ortaya koydu.

Bilim insanları, yaşlanmanın yalnızca kademeli bir süreç olmadığını, belirli yaşlarda hızlanan iki büyük değişim dalgası ile gerçekleştiğini ortaya koydu. Araştırma, yaşlanmanın 44 ve 60 yaşlarda belirgin şekilde hızlandığını gösteriyor. Bu yaşlardaki değişimlerin sağlık sorunlarındaki artışı açıklamaya yardımcı olacağı düşünülüyor.

Kapsamlı bir şekilde yapılan bu çalışma Stanford Üniversitesi Genomik ve Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi tarafından yürütüldü ve 7 yıl boyunca yapılan detaylı analizlere dayanıyor. 25 ila 75 yaş arasındaki 108 katılımcıdan biyolojik örnekler toplandı ve bu örnekler üzerinde derinlemesine analizler yapıldı.

44 ve 60 yaşında sağlık risklerini artıran büyük değişimler

Araştırma 44 yaş civarında ve tekrar 60 yaşında önemli moleküler değişimlerin meydana geldiğini ortaya koydu. Bu değişimlerin bağışıklık düzenlemesi, kardiyovasküler hastalıklar ve metabolizma ile ilişkili olduğu belirlendi. İlk değişim dalgası, kardiyovasküler hastalıklarla ve lipit metabolizmasıyla ilgili moleküllerde önemli değişiklikler gösterdi. İkinci dalga ise bağışıklık sistemi ve karbonhidrat metabolizmasında belirgin değişimlere neden oldu. Araştırma, yaşlanma sürecinin yalnızca belirli yaşlarda hızlandığını ve bu değişimlerin sağlık riskleriyle ilişkili olduğunu vurguluyor.

Bu bulgular, yaşlanmanın doğrusal bir süreç olmadığını ve belirli yaşlarda sağlık sorunlarının artabileceğini gösteriyor. 40'lı yaşların ortası ve 60'lı yaşların başındaki dramatik değişimler, yaşa bağlı hastalık risklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Uzmanlar, bu bilgilerin yaşlanma sürecinde hedeflenmiş sağlık müdahaleleri geliştirilmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor.