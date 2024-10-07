Hiç tanımadığınız birinin sesini duyduğunuzda, yüzünü görmenize gerek kalmadan o kişinin yaşlı olup olmadığını anlarsınız. Çünkü yaşlı insanların sahip olduğu ses, nedense anında yaşını ele verir.

Bir insan hayatı boyunca bazı ses değişimleriyle karşı karşıya kalabilir. Ancak söz konusu yaşlılık olduğunda bu değişim çok daha barizdir.

Peki bunun sebebi nedir? Yaşlandıkça insanların sesleri neden değişir?

Aslında her insanın sesi, zamanla değişir.

Örneğin erkek çocukların sesi, ergenlik döneminde gıcırtılı ve garip bir hâl alır. Çünkü yetişkinliğe, orta yaşa ve ileri yaşa doğru ilerlerken birçok ses perdesi yükselir, bazıları da alçalır.

Ayrıca gırtlaktaki eklemler zamanla sertleşebilir ve o bölgedeki kıkırdak kireçlenebilir. Ses telleri eskisi kadar esnek ve kuru olmaz. Yine kaslar da zayıflama eğilimi gösterir. Ek olarak astım ve alerjik durumlar da ses değişiminde önemli rol oynar.

Öte yandan herkesin sesi, zamanla aynı şekilde değişmez.

Bazı insanların sesleri 50’li yaşlarında değişmeye başlarken bazılarında 80’li yaşlarına kadar herhangi bir değişim görülmez. Çünkü her insanın bedensel sağlığı, birbirinden farklıdır. Özellikle ileri yaşlarda bazılarının dizleri hantallaşmışken bazılarının kalbi sapasağlamdır.

İşte yaşla birlikte değişen bedensel sağlık, yaşlılıkta sesin farklılaşıp farklılaşmayacı noktasında belirleyicidir. Yine boğazda ve gırtlakta meydana gelen herhangi bir değişiklik de kişinin sesini değiştirir.

Yaşla birlikte kaslar küçülür, mukoza zarları incelir ve kıkırdak gibi bağ dokusu sertleşir. İşte tüm bu değişiklikler, yaşlı sesi olarak bildiğimiz şeyi üretir.

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