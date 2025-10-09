Tümü Webekno
İnsansı Robot Atlas'ın İnsan Gibi Her Şeyi Tutabilen "Yeni Elleri" Tanıtıldı [Video]

Boston Dynamics, insansı robotu Atlas için yeni robotik eller oluşturdu. Bir başparmağı bulunan bu robotik el, Atlas'ın yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. İşte Atlas'ın yeni elleriyle ilgili detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden Boston Dynamics, ilk kez 12 yıl önce duyurduğu Atlas isimli insansı robotunu geliştirmeye devam ediyor. Şirketin gerçekleştirdiği son duyuru videosu ise Atlas'ın biraz daha yetenekli hâle geldiğini gözler önüne seriyor. Gelin Atlas'la ilgili son gelişmelere yakından bakalım.

Boston Dynamics'in son açıklamalarına göre Atlas, yeni bir robotik el kullanmaya başladı. Bu robotik eller, insan elini taklit etmek yerine işlevselliğe odaklanıyor. Sağlamlığı ön planda tutan robotik eller, ağır yükleri taşıyabiliyor, sıralama, toplama ve paketleme gibi daha hassas işleri de başarıyla yerine getiriyor.

Atlas'ın yeni robotik eli böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Atlas'ın robot davranışlarından sorumlu bir numaralı ismi olan Alberto Rodriguez, konuyla ilgili açıklamasında robotik ellerin zorluklarına ilişkin ifadeler kullandı. Bu parçalarda çok küçük bir alana çok fazla hareket kabiliyeti yerleştirmeleri gerektiğinden bahseden Rodriguez, Boston Dynamics olarak bu zorluğu aştıklarını ifade ediyor. Buna en büyük katkıyı sağlayan şey ise yeni robotik eldeki başparmak. Rodriguez'e göre başparmak, Atlas'ın kavrama kapasitesini önemli ölçüde iyileştirmiş durumda.

Robotik sektöründe yaşanan gelişmeler, insansı robotların artık hayatımızın bir gerçeği hâline geleceğini açık açık gözler önüne seriyor. Bakalım bu sektör, yapay zekâ etkisiyle hangi yöne evrilecek...

İşte Atlas'ın yeni ellerinin tanıtıldığı o video:

