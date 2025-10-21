Dans Edip Kungfu Yapabilen İnsansı Robotla Tanışın: Unitree H2! [Video]

Çinli robot girişimi Unitree, yeni insansı robotu H2'yi duyurdu. En çok da elastik yapısı ile dikkat çeken robot, ilerleyen süreçte seri üretime geçecek. Peki Unitree H2 neler sunuyor?

İnsansı robot teknolojileri, son dönemlerde çok önemli etkileyici gelişmelere ev sahipliği yapmaya başladı. Yapay zekânın etkisiyle her zamankinden daha hızlı gelişen robotlar, şirketlerin düzenlediği etkinliklerle yepyeni yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Bu haberimizde bahsedeceğimiz Unitree H2 isimli robot da küçük dilinizi yutturacak özelliklerle donatıldı.

İnsansı robot teknolojilerinden bahsederken bu robotların günlük hayatımızı nasıl kolaylaştırabileceğine atıfta bulunuyoruz. Unitree H2 de bu amaçla geliştirildi. Mesela bu insansı robot otel karşılama personeli, bakım onarım işleri ve genel işler için kullanılabilecek. Ancak Unitree H2'yi diğerlerinden ayıran özelliği, hızı, atikliği ve elastik yapısı.

Karşınızda Unitree H2

Yapılan resmî açıklamaya göre Unitree H2, 1,8 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığında. Ancak bu ölçüler, geliştirilmiş el becerisi, eklem yapısı ve hareketleri daha insansı hâle getiren kalça mekanizması ile herhangi bir risk oluşturmuyor. Paylaşılan bir videoda Unitree H2'yi dans ederken ve hatta kung fu yaparken görüyoruz. Ekip, insansı robotu için de bir dizi kombin hazırlamış durumda. Tüketiciler, kullanım senaryolarına göre özel olarak tasarlanan bu kıyafetleri kullanabilecekler.

Unitree H2, ilerleyen dönemde seri üretime geçecek ve tüketicilerle buluşacak. Ancak burada değinmemiz gereken bir husus var. Unitree H2'nin 70 kilogram ağırlığına karşın geçtiğimiz haftalarda duyurulan Figure 03, sadece 20 kilogram ağırlığındaydı ki bu da olası ev kazalarına karşı önemli bir detay. Bakalım Çinli girişim, ABD'li rakibinin ağırlık farkını nasıl kapatacak.

Unitree H2 için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: