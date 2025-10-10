Aklınıza Gelen Her İşi Yapabilen İnsansı Robot Figure 03 Tanıtıldı! [Video]

İnsansı robot girişimi Figure AI, "Figure 03" olarak isimlendirdiği yeni robotunu tanıttı. Evde aklınıza gelecek her şeyi yapabilen insansı robot, gelişmiş yapay zekâsı ve hassas kullanım gibi özellikleriyle de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Yapay zekâ destekli insansı robot girişimi Figure AI, düzenlediği bir etkinlikte yeni insansı robotunu tanıttı. "Figure 03" olarak isimlendirilen insansı robot, sahip olduğu özelliklerle büyük ses getirecek gibi görünüyor. Zira bu insansı robot, bugüne kadar gördüklerimizin belki de en iyisi. Gelin 1,68 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında olan Figure 03'e yakından bakalım.

Figure AI'ın daha önce ürettiği insansı robotlar gibi yine ev işlerine odaklanan Figure 03, firmanın tescilli yapay zekâ modeli Helix'ten güç alıyor. Bu robot için Helix üzerinde önemli iyileştirmeler yapan Figure AI, bu robotun ölçeklendirilebilmesini de sağlamış durumda. Böylelikle Figure 03, seri üretim ve küresel çapta satışa sunulma konusunda bir adım daha ileriye gitmiş oldu.

Karşınızda Figure 03

Yenilenen görüş sistemi ile daha sorunsuz kullanım

Figure AI'ın yeni insansı robot için Helix üzerinde önemli iyileştirmeler yaptığını söylemiştik. Şirket, bu iyileştirmelerden tam anlamıyla yararlanmak için Figure 03'te yeni bir görme sistemi kullanmaya başladı. Robotun görme yeteneklerindeki gecikme süresini yüzde 25 azaltan sistem, görüş alanını yüzde 60 artırıyor. Böylelikle Figure 03, ortam ne kadar dağınık olursa olsun hassas bir çalışma sistemine sahip olacak. Ayrıca Figure 03'ün ellerine de gelişmiş kamera sistemi entegre edildi. Bu özellik, Figure 03'ün ana kameraları kapalıyken veya görüşün minimum seviyeye düştüğü senaryolarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Daha nazik ellerle bir ataşı bile tespit edebiliyor

Figure 03'ün elleri de oldukça gelişmiş durumda. Burada yapılan iyileştirmelerle Figure 03, elinize aldığınız bir ataşı bile tespit edebilecek kadar hassas çalışıyor. Parmak uçlarında kullanılmaya başlayan yumuşak kısım, farklı şekil ve boyutlardaki nesnelerin daha iyi kavranmasını, böylelikle düşme sorununun ortadan kaldırılmasını sağlamış durumda. Figure 03'ün algoritması, kullandıkça iyileşecek şekilde dizayn edildiği için bir süre sonra nesnelerle temas, kusursuz hâle gelecek.

Daha kompakt boyutlar ve yeni nesil batarya ile daha uzun süreli kullanım

Figure AI tarafından yapılan açıklamaya göre Figure 03, bir önceki nesle kıyasla yüzde 9 daha hafif. Ayrıca bu insansı robot hacimsel olarak da daha küçük. Bu durum hem robotun dar alan kabiliyetini artırıyor hem de batarya tarafında avantaj sağlıyor. Figure 03'te yeni bir batarya teknolojisine geçen şirket, yüksek performans modunda bile 5 saate varan kesintisiz kullanım imkânı sunacak. Ayrıca özel bir pil yönetim sistemi ile robotun bataryasının arıza yapması engellenecek, batarya sağlığı korunurken en optimize performansın sunulması sağlanacak. Figure 03'ün bir şarj pedine sahip olacağını, işi olmadığı zaman buraya gidip kendini şarj edeceğini belirtelim.

Değişen kıyafet kombinasyonları ile farklı senaryolar için daha uyumlu olacak

Figure 03'ün dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de günlük kullanıma adapte edilmiş olması. Bu robot, ev veya iş yeri gibi kullanımlarda farklı kıyafet kombinasyonları kullanabilecek. Sahibi, kirlenme durumunda kıyafetleri yıkayabilecek. Bu arada; kıyafetlerin yırtılmaya karşı dayanıklı kumaşlardan üretildiğini belirtmeden geçmeyelim.

Figure 03 fiyatı ve çıkış tarihi

Figure AI, Figure 03'ün fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin net bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, tedarik zincirinde önemli bir iyileştirme yaptı. Şirketin açıklamasına göre üretim birimi, 4 yıl içerisinde yıllık 100 bin üretim yapabilen bir merkez hâline gelecek. Bu rakam, Figure 03'ün seri üretime başladığı ilk dönemde 12 bin ile sınırlı olacak.

Figure 03 için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: