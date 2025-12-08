Tümü Webekno
İnsansı Trafik Robotu Tanıtıldı: Sıkışık Kavşaklarda Kırmızı Işıkların Yerini Alacak

Çin'in Hangxing No. 1 adı verilen yeni insansı trafik robotu, Çin'in sıkışık kavşaklarında görev yapmaya başladı ve şimdiden tartışma konusu olmuş durumda.

İnsansı Trafik Robotu Tanıtıldı: Sıkışık Kavşaklarda Kırmızı Işıkların Yerini Alacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çin’in teknoloji merkezi Hangzhou’da şehir trafiği yepyeni bir döneme giriyor. “Hangxing No. 1” adı verilen 1.8 metrelik insansı trafik robotu, sıkışık kavşaklarda görev yapmaya başladı ve şimdiden hem merak hem tartışma konusu oldu.

Binjiang bölgesindeki Binsheng ve Changhe yollarının kesişiminde görev yapan Hangxing No. 1; el işaretleriyle trafiği yönlendiriyor, kurallara uyulup uyulmadığını anında tespit ediyor ve gerektiğinde nazikçe sesli uyarılar yapıyor. Kameralar, sensörler ve dijital düdükle donatılan robot, polis memurlarının standart hareketlerini birebir taklit edebiliyor ve trafik ışıklarıyla senkronize çalışıyor.

Tek yaptığı şey yönlendirme değil

Keza robot yalnızca yönlendirme yapmıyor; kasksız motosiklet sürücülerini, dur çizgisini geçen araçları ve kırmızı ışıkta geçen yayaları tespit edip polis sistemine bildiriyor. İhlal durumunda önce sakin bir sesle uyarı yapıyor. Gerekirse yakınındaki görevli polis memuru devreye giriyor.

Değiştirilebilir batarya sistemi sayesinde robot 6 ila 8 saat aralıksız çalışıyor. Görev süresi dolduğunda kendi kendine şarj istasyonuna dönerek enerji topluyor. Hangxing No. 1’in karar verme mekanizması da sürekli toplanan görüntülerle geliştiriliyor. İlk denemelerde gölgeler ve rüzgârın zaman zaman sistemi yanılttığı görüldü ancak mühendisler bu verilerle algoritmayı düzenli olarak iyileştiriyor.

Robot ayrıca Hangzhou’nun “City Brain” akıllı şehir platformuna bağlı. Bu sayede trafik ışığı arızaları gibi durumları öngörüp tepki verebiliyor. Gelecekte büyük dil modelleriyle entegre edilerek vatandaşlara yol tarifi yapması ve güvenlik eğitimi vermesi de planlanıyor.

Robotik Kollu Telefon HONOR Robot Phone İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi Robotik Kollu Telefon HONOR Robot Phone İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi
Bizzat Yapay Zekâyı Eğitebilen İnsansı Robot: Karşınızda Unitree G1-D! Bizzat Yapay Zekâyı Eğitebilen İnsansı Robot: Karşınızda Unitree G1-D!

Peki sizce böyle bir robot ülkemizde olsa nasıl olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

