Sevilen animasyon Inside Out'un devamı olacak Inside Out 2'den ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. İşte Pixar'ın yeni filmiyle ilgili tüm bilmeniz gerekenler.

2015 yılında vizyona giren ve bir çocuğun beynindeki duyguların maceralarını anlatan Pixar imzalı Inside Out (Ters Yüz), tüm dünyada beğeni toplamış ve animasyon dalında Oscar kazanmıştı. Bu nedenle yakın zamanda duyurulan devam filmi de merakla bekleniyordu.

Pixar, bugün Inside Out 2’nin ilk tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu. Fragman, tanıdık karakterleri bizlere gösterirken yeni duygu “Kaygı”ya da ilk bakışı atmamızı sağladı.

Inside Out 2 fragmanı:

Inside Out 2 konusu:

Inside Out 2, tıpkı ilk filmde olduğu gibi Riley karakterinin beynindeki duyguların serüvenlerini anlatacak. Ancak bu sefer Riley’i bir çocuk olarak değil, daha büyük olarak göreceğiz. Farklı bir şehre taşınan Riley, çevresine uyum sağlayamayacak ve kendisini duygusal sıkıntılar içinde bulacak. Başta Amy Poehler’in seslendirdiği “Neşe” olmak üzere beynindeki birçok duygu da Riley’in sorunlarıyla başa çıkmasını sağlamaya çalışacak.

Inside Out 2 kadrosu:

Inside Out 2’nin yönetmen koltuğunda Kelsey Mann oturuyor. Senaryosunu ise Meg LeFauve kaleme alıyor. LeFauve, ilk filmin de senaristleri arasındaydı. Seslendirme kadrosu da Amy Poehler, Phyliss Smith, Mindy Kaling, Kaitlyn Dias, Tony Hale, Lewis Black, Diane Lane ve Maya Hawke gibi tanıdık isimlerle dolu.

Inside Out 2 vizyon tarihi:

Pixar, Inside Out 2’nin 14 Haziran 2024’te sinemalarda vizyona gireceğini açıkladı.