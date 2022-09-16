Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Disney etkinliğinde duyurulan Inside Out 2'nin vizyon tarihi belli oldu. Yapılan açıklamalara göre sevilen animasyonun devam filmi, 14 Haziran 2024'te vizyona girecek.

Pixar tarafından geliştirilen animasyon filmi Inside Out, 2015 yılında vizyona girerek büyük bir başarıya imza atmıştı. 2016 Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Animasyon’ filmi seçilen yapım, Riley isimli bir çocuğun beynindeki duygularının yaşadığı maceraları anlatıyordu.

Hayranlar, dünya çapında 850 milyon dolardan fazla hasılat elde eden filmin devamının gelmesini de uzun yıllardır istiyordu. Devam filminin ilk olarak geçtiğimiz günlerde söylentisi çıkmıştı. Bunun ardından da yapımın geleceği Disney’in D23 Expo etkinliğinde doğrulanmıştı. Şimdi ise Inside Out 2’nin ne zaman vizyona gireceği duyuruldu.

Inside Out 2, 14 Haziran 2024’te vizyona girecek

Disney ve Pixar’a göre heyecanla beklenen Inside Out 2, 14 Haziran 2024 tarihinde çıkış yapacak. Senarist Meg LeFauve tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise The Good Dinosaur’dan tanıdığımız Kelsey Mann oturacak.

Inside Out 2, ilk filmde olduğu gibi Riley isimli karakterin beyninde geçecek ve bir genç olarak yaşadığı duygulara odaklanacak. Ayrıca filmde, yeni duygularla da tanışacağız. Öncekinde olduğu gibi bu filmde de ‘Neşe’ olarak göreceğimiz Amy Poehler da yaptığı açıklamalarda senaryoyu çok beğendiğini ifade etti.

Merakla beklenen yapımda, ilk filmdeki bazı oyuncuları göremeyeceğimize dair söylentilerin dolaştığını da ekleyelim. Buna göre ‘korku’ olarak tanıdığımız Bill Hader ve ‘tiksinti’ olarak karşımıza çıkan Mindy Kaling ikinci filmde yer almayabilir. Bunun nedeni ise Disney’in seslendirme yapan oyunculara düşük ücretler teklif etmesi. Inside Out 2’nin tam kadrosu henüz açıklanmadığı için ikilinin filmde olup olmayacağı hâlen belirsizliğini koruyor.