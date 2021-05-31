Facebook ve Instagram'ın Filistin ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladığı ortaya çıkmış, Facebook bunun bir yanlışlık sonucu olduğunu açıklamasına rağmen tepkilerden kurtulamamıştı. Bu olayların ardından Instagram, algortimasını değiştirdiğini açıkladı.

Gazze'de yaşanan çatışmalar sırasında Instagram, Filistin yanlısı içerikleri engellemiş ve sansür uygulamıştı. Gelen tepkiler üzerine de bunun bir yanlışlık olduğunu öne sürerek tepkilerden kurtulmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Gelen yoğun tepkilerin bir sonucu olarak sosyal medya platformu, algoritmasında değişiklikler yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada artık bütün içeriklere eşit derecede önem verileceği vurgusu da öne çıktı.

Instagram tepkilere kulak verdi

Mayıs ayı başlarında İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarda, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli siviller başta olmak üzere pek çok kişi seslerini duyurmak için sosyal medyaya yönelmişti. Sosyal medya platformlarında ise hem Filistinlilerin paylaşımları hem de savaşı kınayan gönderiler silinmiş, engellenmiş ya da arka plana atılmıştı.

Instagram'dan yapılan açıklamada, yeniden paylaşılan hikayelerin beklenen erişimi sağlamadığı ve istenen bir deneyim olmadığını belirtildi. Bu nedenle de şu ana kadar orijinal içeriklerin daha çok öne çıkarıldığını ancak bugünden sonra hem orijinal hem de yeniden paylaşılan içeriklere eşit derece önem verileceğini açıkladı.

Platform yaptığı açıklamada değişikliğin tek sebebinin Filistin yanlısı içeriklerde olmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada “Şu an kullanılan algoritma, insanların belirli konular veya bakış açıları hakkındaki hikayeleri bastırdığımıza inanmalarına neden oldu. Gerçekten açık olmak istiyoruz; durum böyle değil.” ifadeleri kullanıldı.

'Şiddete teşvik' olarak algılamıştı

Facebook'un algoritmaları, Filistinli kullanıcıların sık kullandığı şehit ve direniş gibi kelimeleri şiddete teşvik olarak algılarken, Mescid-i Aksa'yı da yanlışlıkla bir terör örgütü ile ilişkilendirdi ve bu konudaki gönderileri kaldırdı.

Özür dileyen Facebook, “Uygulamamızda birkaç sorun olduğunu biliyoruz. Önemli olaylara dikkat çekemeyeceklerini hisseden veya bunun kasıtlı olarak seslerini bastırmak için yapıldığını düşünen herkesten özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını asla susturmak istemiyoruz.” dedi.