Instagram; gelen olumsuz tepkilerin ardından, 13 yaş altı çocuklara özel geliştirmekte olduğu uygulamasını durdurma kararı aldı. Instagram başkanı Adam Mosseri, konuya dair Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Facebook kurum içi raporları; Instagram’ın genç yaştaki kullanıcıları üzerinde yarattığı olumsuz etkinin, şirket tarafından bilindiğini ortaya koymuştu.

Gelen eleştiriler üzerine Instagram, çocuklara özel projesini durdurma kararı aldı.

Gelen tepkiler sonucu uygulama askıya alındı:

Facebook’un raporunun ardından Instagram; 13 yaş ve altındaki çocuklara özel geliştirdiği uygulamasının askıya alındığını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Instagram başkanı Adam Mosseri, şirketin “aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğinin” altını çizdi.

Yaptığı açıklamada “Ebeveynlerin, onlara gözetim sağlayan, çocuklarının Instagram'ın yaşlarına uygun bir sürümünü kullanma seçeneğini alternatiften daha fazla tercih edeceğine inanıyorum. Ama onların endişelerini küçümsemek için burada değilim, bunu doğru anlamalıyız.” ifadelerine yer veren Mosseri, “Bu deneyimi geliştirme ihtiyacının yanındayken, ebeveynler, uzmanlar, politika yapıcılar ve düzenleyicilerle çalışmak, endişelerini dinlemek ve bu projenin gençler için değerini ve önemini göstermek için bize zaman tanımak için ara vermeye karar verdik.“ diye de ekledi.

Uygulama, kamuoyundan olumsuz tepkiler aldı:

Facebook’un 2012 yılında satın aldığı Instagram için 13 yaş ve altı kullanıcılara ait ayrı bir platformunun olmasının daha iyi olduğunu düşündüklerini belirten Mosseri ayrıca, YouTube ve TikTok gibi büyük şirketlerin de aynı yaş grubuna özel benzer uygulama çalışmalarının olduğunun da altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal’de yayınlanan Facebook’un şirket içi raporları; şirketin, Instagramın genç kullanıcıları üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Instagram’ın, raporun ortaya çıkardıklarına rağmen 13 yaş atındaki çocuklara özel bir uygulama geliştirme aşamasında olması, kamuoyundan sert tepkiler toplamıştı.