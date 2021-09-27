Wall Street Journal'ın servis ettiği Instagram araştırması ile ilgili konuşan üst düzey Facebook yöneticisi Pratiti Raychoudhury, suçlamaları reddetti. Facebook yöneticisi, araştırma sonuçlarının yanlış yorumlandığını söylerken, Instagram'ın genç kızlara yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Wall Street Journal tarafından servis edilen bir araştırmadan bahsetmiştik. Bu araştırmaya göre Instagram, her üç kızdan bir tanesinin beden algısını bozuyordu. Üstelik iddialara göre Instagram yönetimi, bu araştırmayı gizlemeyi tercih etmişti. Nihayet beklenen oldu ve Instagram'ın çatı şirketi Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklama, Facebook'un üst düzey yöneticilerinden Pratiti Raychoudhury tarafından yapıldı. Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Raychoudhury, araştırma sonuçlarının yanlış yorumlandığını düşündüğünü söyleyerek, söz konusu araştırmanın o kadar da önemli olmadığını dile getirdi. Hatta Raychoudhury'ye göre şirket, özellikle de genç kızların en iyi deneyimi yaşaması için onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

"Araştırma yalnızca 40 gence dayanıyor"

Facebook yöneticisinin paylaştığı blog gönderisinde, söz konusu araştırmanın yalnızca 40 genç kızın verilerine dayandığını, bu kısıtlı veri ile genelleme yapılamayacağını belirtiliyor. Ayrıca araştırma kapsamında elde edilen "her 3 genç kızdan 1'inin" ifadesinin de hatalı olduğunu ifade eden Raychoudhury, buradaki 3 kızdan kast edilen şeyin zaten vücut duruşlarından rahatsız olduğunu beyan eden kızlar olduğunu söylüyor.

Facebook'un gizlenen araştırma ile ilgili açıklamaları, bazı eleştirmenleri rahatsız etti. New York Post'tan Ryan Mac, blog gönderisindeki ifadeler ile yapılan araştırma arasında çelişkiler olduğuna vurgu yaparak, bu açıklamayı "talihsiz" bulduğunu söyledi. Bu durumda araştırmanın mı yapılan açıklamanın mı hatalı olduğunu soran eleştirmen, kafa karışıklığının giderilmesi gerektiğini ifade etti.