Sadece saatler sonra veda edeceğimiz 2019 yılında Instagram’ın reklam bedeli en yüksek ünlüleri belli oldu. Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram’daki ücretli ortaklıklarından kazandığı 47.8 milyon dolar ile zirveye yerleşti.

Facebook çatısı altındaki uygulamalardan biri olan Instagram, her ne kadar temelde bir sosyal medya platformu olsa da, içinde barındırdığı dinamiklerle bundan çok daha fazlasını temsil ediyor. İçinde bulunduğumuz dijital pazarlama çağının cennet mekanlarından biri olan platform, her yıl milyonlarca dolarlık marka iş birliklerine sahne oluyor.

2019 yılına yavaş yavaş veda etmeye hazırlandığımız bugünlerde, bu yıl Instagram’da en fazla para kazanan ünlülere ya da diğer deyişle influencerlara göz atma zamanı geldi.

2019'da Instagram'da en fazla para kazanan isimler:

1- Cristiano Ronaldo - 47.8 milyon dolar

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, futbolda olduğu kadar Instagram’da da para basıyor. Gelmiş geçmiş en başarılı sporculardan biri olan Portekizli yıldız, bu yıl sosyal medya platformundan tam 47.8 milyon dolar kazandı.

2- Kendall Jenner - 15,9 milyon dolar

Amerikalı süper model ve reality show yıldızı Kendall Jenner, Calvin Klein, Proactiv ve Stuart Weitzman gibi ünlü şirketlerle yaptığı ücretli ortaklıklardan tam 15,9 milyon dolar kazanarak, ikinci sırada yer aldı. Bu yıl toplam 26 sponsorlu gönderi paylaşan yıldız isim, gönderi başına 600.000 doları cebine koydu.

3- David Beckham - 10,7 milyon dolar

Listenin üçüncü basamağında İngiliz futbol ikonu David Beckham bulunuyor. Kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid ve Milan gibi dev takımlarda forma giyen efsane isim, bu sene 30 ücretli ortaklık üzerinden 10,7 milyon dolar kazandı.

4- Selena Gomez - 8 milyon dolar

Dördüncü sırada, sadece dokuz sponsorlu gönderisi olmasına rağmen bu yıl Instagram'da 8 milyon dolar kazanan Amerikalı ünlü şarkıcı Selena Gomez var. 164 milyon takipçisi bulunan pop yıldızı, paylaşım başına 880.000 dolar kazandı. Ünlü ismin ücretli ortaklıkları arasında Puma ve Coach gibi markalar bulunuyor.

5- Kylie Jenner - 3,8 milyon dolar

Bu yıl Instagram’dan 3,8 milyon dolar kazanan Kendall Jenner'in 22 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner, listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Forbes tarafından dünyanın en genç milyarderi seçilen Amerikalı model ve televizyon yıldızı, Bu yıl Instagram'da yalnızca üç reklam aldı. Bu da posta başına en az 1 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.