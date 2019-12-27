Twitter hesabından paylaşım yapan genç YouTuber Berkcan Güven, Cristiano Ronaldo ile çektiği videonun duyurusunu yapmıştı. Güven, bugün saat 18.00’da Clear sponsorluğundaki videoyu kanalına yükledi.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde genç YouTuber Berkcan Güven’in dünyanın en iyi iki futbolcusundan bir olarak gösterilen ve Transfermarkt’a göre 75 milyon euro güncel piyasa değeri olan, Juventus’un 7 numarası Cristiano Ronaldo ile bir video paylaşacağını söylemiştik.

Twitter hesabından attığı tweet’te cuma günü saat 18.00’da videoyu paylaşacağını söyleyen Güven, bugün YouTube kanalına videoyu yükledi. Video, ilk üç saatinde 465 bin izlenme sayısına ulaşmayı başardı.

İşte Berkcan Güven’in Cristiano Ronaldo ile çektiği video:

Berkcan Güven, Clear sponsorluğunda çektiği videoda Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçı stadyumdan izledi ve ardından Cristiano Ronaldo ile yaklaşık 10 dakikalık bir röportaj gerçekleştirdi.

Berkcan Güven ve Efe Uygaç; röportaj sırasında Ronaldo’ya antrenmanları, Türkiye ve şu an beraber oynadığı milli takımdaki stoper oyuncumuz Merih Demiral hakkında da sorular yöneltti. İkili, ayrıca ünlü yıldıza formalarını da imzalatmayı ihmal etmedi.

Röportajı tamamlayan ikili, daha sonra Cristiano Ronaldo ile 'cross bar' antrenmanı gerçekleştirdi. YouTuber'lar arasında yaygın bir 'challange' olan 'cross bar' antrenmanında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Kalenin üst direğini vurmaya çalışan Cristiano Ronaldo, Berkcan Güven ve Efe Uygaç bu eğlenceli antrenmanın ardından Cristiano Ronaldo için getirdikleri hediyelerini takdim ettiler. Videoyu yukarıdaki pencereden izleyebilir ve fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.