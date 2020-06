Türkiye’deki kullanıcıların günde ortalama 16 kez giriş yaptığı Instagram uygulamasında spam niteliğine sahip bir profil ortaya çıktı. Söz konusu profile bir Android cihaza yüklü Instagram uygulaması ile girdiğiniz zaman uygulama çöküyor. iOS’da ise sizi profile ilişkin bomboş bir sayfa karşılıyor.

Çok değil, bundan 5 yıl öncesinde mobil sosyal medya uygulamalarının telefonlarımızdaki çoğu veriye ulaşması garip bir his yaratırken şimdilerde büyük oranda bu hisse alıştık hatta tamamen unuttuk. Instagram gibi dev platformlar, her ne kadar bu verileri alsalar da üçüncü taraflardan gelen saldırıları önleme konusunda uzmanlar. Ancak yazılım dünyasında her şeyin bir açığı vardır ve bu açıklar farklı amaçlarla kullanılabilir.

Türkçe bir profil ismine sahip olan @tavsaniz isimli Instagram hesabı da bu uygulamadaki açıklardan birisini bulmuş görünüyor. Söz konusu profile Android cihazlara yüklü Instagram uygulamasından giriş yaptığınızda önce bir süre uygulama donuyor; ardından profil detayları yüklenmeden uygulama çöküyor. iOS yüklü bir iPhone’dan giriş yaptığınızda ise alışık olmadığımız bomboş bir beyaz sayfa sizi karşılıyor.

Instagram uygulamasını çökerten hesabın sırrı ne?

Geçtiğimiz günlerde Android cihazlarını saf dışı bırakan bir duvar kağıdı ortaya çıkmış, bu sorunun Android’in renk motoru ile ilişkili olduğu anlaşılmıştı. Ancak söz konusu @tavşanız isimli Instagram hesabının yol açtığı sorun cihazı değil, uygulamayı devre dışı bırakıyor. Ayrıca bu durum sadece Android cihazlar için geçerli.

Hesap iOS’da sorunlu da olsa açılıyor, Instagram uygulamasını kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Kısaca bu soruna, Instagram'ın herhangi bir profili açarken gereksinim duyduğu Android araçlarından birisinin neden olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki söz konusu hesabın bilinçli olarak neden olduğu da gayet açık.

Normal şartlarda Instagram, bu tarz spam hesapları tespit edince anında kapatır. Benzer bir durumun yurt dışında da yaşandığını araştırdığımızda ise özellikle Reddit’te; bilinçli olarak yapılmayan ve “Profilime girince Instagram çöküyor” temalı kullanıcı kaynaklı bildirimlerle karşılaştık.

Instagram uygulamasını saf dışı bırakan @tavsaniz isimli hesabın yakında Instagram tarafından kapatılmasını bekliyoruz. Bu süreci hızlandırmak adına Instagram’a bilgisayardaki tarayıcınız üzerinden girip söz konusu hesabı açarak şikayet edebilirsiniz.

Android cihazları saf dışı bırakan duvar kağıdının sırrını açıkladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz: