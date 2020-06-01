Android Cihazlarda Sonsuz Döngü Oluşturan Görsel

Bazı Android cihazlarda, RGB renk alanına sahip görseller kilit ekranına eklenince telefonun sürekli kapanıp açılmasını sağlayan bir sonsuz döngüye neden oluyor. Bu sorunun nedenini ve çözümünü anlattık.

Akıllı telefonlarımızın kilit ekranlarına duvar kağıdı seçebiliriz. Telefonları özelleştirmenin en güzel noktalarından biri olan bu görseller, aslında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Android Authority ve 9to5Google’ın yaptığı habere göre, zararsız olarak düşündüğünüz bir manzara fotoğrafı, Android telefonlarınızın kilit ekranında döngüye girmesine neden olabiliyor.

Telefon tamamen çökmese de kilit ekranından ileriye gidememenize neden olan bu hatanın sebebi fotoğrafın renk sisteminden kaynaklanıyor. Android’in tercih ettiği sRGB yerine RGB renkleri kullanan bazı görseller, Android 10’da ve muhtemelen daha alt sürümlerde sorunlara neden oluyor. Bu noktada yapabileceğiniz en mantıklı adım ise fotoğrafı silmek için telefonu güvenli modda çalıştırmak. Diğer seçenekte ise cihazınızı tamamen sıfırlamak için ön yükleyici kullanmanız gerekiyor.

Telefonun kilitlenmesine neden olan görselin ekran görüntüsü (Orijinal olmadığı için bir sorun yaratmıyor)

9to5’ten Dyan Roussel’ın attığı tweetle hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz hatayla ilgili Google’dan bir açıklama gelmedi. Aslında bu durum, akıllı telefonlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler için çok kolaylıkla çözülebilir, ancak özellikle sorunun nasıl giderileceğini bilmeyen kişiler için büyük sıkıntılara yol açabilir.

Güvenilir kaynaklar dışında duvar kağıdı almamaya dikkat etmek gerekiyor

Burada asıl önemli olan nokta; kilit ekranı için duvar kağıdı seçerken, sadece güvenilir kaynaklardan faydalanmak olarak gösteriliyor. Google Görseller gibi kaynağı çok çeşitli olabilecek yerlerden duvar kağıdı seçmek risk oluşturabiliyor.

Bu hata, her telefonda bulunmuyor. Bazı telefonlar, görüntünün renk kodunu sRGB olarak değiştirebiliyor. Örneğin Pixel 4 XL’da görseller RGB olsa dahi sorun yaşanmıyor, ancak Pixel 3 XL’da böyle bir görsel yüklediğinizde telefonu güvenli modda çalıştırmak zorunda kalabiliyoruz.