Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram mobil uygulaması hiç beklemediğiniz bir anda ‘Instagram Durduruldu’ hatası vererek kullanıcıyı uygulamadan atabilir. Hem iOS hem de Android cihazlarda yaşanabilen ‘Instagram Durduruldu’ hatası nasıl çözülür yakından bakalım ve çözümü için uygulayabileceğiniz en basit yöntemleri görelim.

Hayatına yalnızca fotoğraf paylaşımı yapılan bir sosyal medya platformu olarak başlayan Instagram, bugün dünya çapında sayısız aktif kullanıcıya sahip ve neredeyse vazgeçilmezimiz haline geldi. İş böyle olunca ‘Instagram Durduruldu’ hatası nedeniyle uygulamadan atılmak epey can sıkıcı olabiliyor. ‘Instagram Durduruldu’ hatası iOS’ta da görülebilen ama daha çok Android kullanıcılarının muzdarip olduğu bir sorundur.

‘Instagram Durduruldu’ hatası ile uygulamadan atılıyor olmanızın pek çok farklı nedeni olabileceği için çözümü için de uygulayabileceğiniz farklı yöntemler var. Çoğu zaman bu hata birkaç basit adımda çözülebilir ancak bazen Instagram kaynaklı olabilir ve tahmin edilebileceği gibi bu durumu kullanıcı çözemez. Gelin ‘Instagram Durduruldu’ hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gibi merak edilen sorulara ve çözüm yöntemlerine yakından bakalım.

Önce bir durumu anlayalım, ‘Instagram Durduruldu’ hatası nedir?

‘Instagram Durduruldu’ hatası, genel olarak Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda ve tabletlerde normal bir şekilde Instagram mobil uygulamasında gezindiğiniz sırada karşınıza çıkar ve sizi uygulamadan atar. Uygulamayı tekrar açtığınız zaman ya akış yenilenmez ya da hata nedeniyle yeniden uygulamadan atılırsınız. Yani epey can sıkıcı bir sorun.

Peki ‘Instagram Durduruldu’ hatası neden olur?

iOS ve Android kullanıcılarının ‘Instagram Durduruldu’ hatası almasının pek çok farklı nedeni olabilir ama en temel neden, Instagram mobil uygulamasının ya da işletim sisteminin güncel olmamasıdır. GPU özelliği bu soruna neden olabileceği gibi dolu bir önbellek de ‘Instagram Durduruldu’ hatasına neden olabilmektedir. Bu nedenle farklı çözüm yöntemleri vardır.

‘Instagram Durduruldu’ hatası nasıl çözülür? İşte uygulayabileceğiniz en basit çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Tüm uygulamaları kapatın ve Instagram mobil uygulamasını yeniden başlatın.

Tüm uygulamaları kapatın ve Instagram mobil uygulamasını yeniden başlatın. Yöntem #2: Instagram mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun.

Instagram mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Yöntem #3: İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun.

İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun. Yöntem #4: Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizleyin.

Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizleyin. Yöntem #5: Instagram mobil uygulamasını silin ve yeniden yükleyin.

Instagram mobil uygulamasını silin ve yeniden yükleyin. Yöntem #6: Cihazın GPU özelliğini kapatın.

Cihazın GPU özelliğini kapatın. Yöntem #7: Instagram ile iletişime geçin.

Yöntem #1: Tüm uygulamaları kapatın ve Instagram mobil uygulamasını yeniden başlatın:

‘Instagram Durduruldu’ hatası aldıysanız ve uygulamadan atıldıysanız belki cihazı fazla zorlamış olabilirsiniz. Cihazınızda Instagram da dahil açık olan tüm uygulamaları kapatın. Eğer cihazınızda bir optimizasyon hizmeti varsa onu da çalıştırabilirsiniz. Sonra tüm uygulamalar kapalıyken yalnızca Instagram mobil uygulamasını çalıştırarak hata alıp almadığınızı kontrol edin.

Yöntem #2: Instagram mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun:

Güncel olmayan bir mobil uygulama da ‘Instagram Durduruldu’ hatasına neden olabilir. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda App Store, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda Google Play Store uygulama mağazasını açın ve güncellemeleri kontrol edin. Eğer Instagram mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldiyse hemen yükleyin. Çoğu durumda güncellenen mobil uygulama hata vermeyi bırakacaktır.

Yöntem #3: İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun:

Yalnızca Instagram mobil uygulamasının değil, iOS ya da Android işletim sisteminizin güncel olmaması da ‘Instagram Durduruldu’ hatasına neden olabilir. Çünkü uygulama ile işletim sistemi senkronize olarak çalışır. Cihazın Ayarlar uygulaması üzerinden yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer yeni bir güncelleme geldiyse biraz vakit ayırıp bir an önce yükleyin.

Yöntem #4: Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizleyin:

Adım #1: Android cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Android cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın. Adım #2: Uygulamalar sayfasını açın.

Uygulamalar sayfasını açın. Adım #3: Uygulamaları Yönet seçeneğine dokunun.

Uygulamaları Yönet seçeneğine dokunun. Adım #4: Instagram uygulamasını seçin.

Instagram uygulamasını seçin. Adım #5: Verileri Temizle seçeneğine dokunun.

Verileri Temizle seçeneğine dokunun. Adım #6: Önbelleği Temizle seçeneğine dokunun.

Önbelleği Temizle seçeneğine dokunun. Adım #7: Veri yoğunluğuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda Instagram mobil uygulamasının önbelleği temizlenmiş olacak.

Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda ‘Instagram Durduruldu’ hatası alıyorsanız Instagram mobil uygulamasının önbelleğini temizlemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlarda geçen başlıklar cihazın marka ve modeline göre değişiklik gösterse de benzer adlarla karşınıza çıkacaktır. Önbellek temizleme işlemi sonrası dilerseniz cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bu yöntem iOS cihazlarda uygulanmaz.

Yöntem #5: Instagram mobil uygulamasını silin ve yeniden yükleyin:

Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızda Instagram mobil uygulamasının önbelleğini silmenize rağmen ‘Instagram Durduruldu’ hatası almaya devam ediyorsanız Instagram mobil uygulamasını tamamen silin ve uygulama mağazasından yeniden indirin. Önbellek silme işlemi zaten iOS cihazlarda uygulanmadığı için direkt olarak Instagram mobil uygulamasını silip yeniden yükleme yöntemi uygulanmalıdır.

Yöntem #6: Cihazın GPU özelliğini kapatın:

Adım #1: Android cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Android cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın. Adım #2: Telefon Hakkında sayfasını açın.

Telefon Hakkında sayfasını açın. Adım #3: MIUI sürümü üzerine birkaç kez dokunun.

MIUI sürümü üzerine birkaç kez dokunun. Adım #4: ‘Telefon geliştiricisisiniz’ yazısı çıktıktan sonra dokunmayı bırakın.

‘Telefon geliştiricisisiniz’ yazısı çıktıktan sonra dokunmayı bırakın. Adım #5: Ek Ayarlar sayfasını açın.

Ek Ayarlar sayfasını açın. Adım #6: Geliştirici Seçenekleri sayfasını açın.

Geliştirici Seçenekleri sayfasını açın. Adım #7: Hızlı Ayarlar Geliştirici Blokları seçeneğine dokunun.

Hızlı Ayarlar Geliştirici Blokları seçeneğine dokunun. Adım #8: Bu sayfa üzerinden GPU özelliğini pasif hale getirin.

Her zaman olmasa bile cihazın GPU özelliği de ‘Instagram Durduruldu’ hatasına neden olabileceği için Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızdaki GPU özelliğini kapatmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlarda geçen başlıklar cihazın marka ve modeline göre değişiklik gösterse de benzer adlarla karşınıza çıkacaktır. İşlem sonrası dilerseniz cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bu yöntem iOS cihazlarda uygulanmaz.

Yöntem #7: Instagram ile iletişime geçin:

Eğer ne yaparsanız yapın ‘Instagram Durduruldu’ hatası almaya devam ediyorsanız önce Webtekno Twitter hesabını kontrol edin. Belki Instagram çökmüştür ve bu durumu Twitter üzerinden duyurmuşuzdur. Eğer böyle bir haber yoksa Instagram ile iletişime geçerek sorunu bildirin. Yeni bir güncelleme kaynaklı bu tür sorun yaşanıyor olabilir. Kullanıcılar bu tür bir sorunu bildirdikleri zaman Instagram gerekli bilgilendirmeyi yapacak ya da bir çözüm sunacaktır.

iOS ve Android cihazlarda karşınıza çıkan ve sizi uygulamadan atan ‘Instagram Durduruldu’ hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtlayarak konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan ve uygulayabileceğiniz en basit çözüm yöntemlerinden bahsettik.