Instagram'da çok sayıda kişi erişimde sorunlar yaşıyor. Birkaç saattir süren sorunlardan bazıları; Keşfet'in bozulduğu ve Hikayeler kısmının görünmediğiyle ilgili.

Son birkaç saattir Instagram kullanıcılarından erişim sorunlarıyla ilgili şikayetler gelmeye başladı. Erişim sorunlarının yanı sıra pek çok kullanıcı farklı konularda da sıkıntılar yaşadığını belirtiyor.

‘Akış yenilenemedi’ hatası alan kullanıcıların sayısı artmaya devam ederken, birçok kullanıcı ‘Keşfet’in bozulduğunu ve mesaj kutularında farklı sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi.

Keşfet’te alakasız gönderiler çıkıyor!

Biliyorsunuz ki normalde Keşfet’te önümüze düşen gönderiler, ilgi alanlarımıza ve takip ettiğimiz şeylere göre gösteriliyor. Ancak şu anda ‘Akış yenilemedi’ sorunuyla birlikte, çok sayıda kullanıcının Keşfet’i de bozulmuş gibi görünüyor. Çok sayıda kullanıcı, Keşfet’lerinde ilgi alanlarından bağımsız olarak manzara ve doğa fotoğraflarıyla karşılaştıklarını bildiriyor.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar ‘Hikayeler’ kısmını göremediğini ve Intagram üzerinden gönderdikleri mesajlarda sorunlar yaşadığını bildiriyor. Kullanıcıların yaşadığı bu problemlerle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler geldikçe sizlere aktarıyor olacağız.