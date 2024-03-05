Meta bünyesindeki Instagram, Facebook ve Threads'e birkaç saattir dünya çapında erişim sorunları yaşanıyordu. Sorun an itibarıyla düzeldi.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, Facebook ve Threads bugün yaşanan bir sorunla gündemdeydi. Gelen bilgilere göre üç platformun da hepsinde erişim sorunları yaşanıyordu.

Instagram’a girildiğinde gönderilerin yüklenemediğini ve akışın yenilenemediğini görmüştük. Aynı şekilde Facebook uygulaması açılmıyor, bazı kullanıcıların oturumu kapatılıyordu. Threads'te ise uygulama açıldığında sorun mesajıyla karşılaşılıyordu.

GÜNCELLEME: Üç platformda da sorun düzeltildi

Birkaç saat devam eden erişim sorunu düzelmeye başladı. Şu anda Instagram, Facebook ve Threads'in kullanımında herhangi bir problem yaşanmıyor.

Meta sözcüsü Andy Stone, sorunu düzeltmeye çalıştıklarını aktarmıştı:

Meta sözcüsü Andy Stone, X (Twitter) üzerinden bir açıklama yayımlayarak sorunun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti:

"Hizmetlerimize erişim sorunu yaşayanların olduğunun farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz."

Binlerce kullanıcı sorun yaşadığını bildirmişti

Downdetector üzerinden gelen şikâyetleri kontrol ettiğimizde de sorunun büyük olduğunu görmüştük. Hem Instagram hem Facebook hem de Threads'ten binlerce kullanıcı, bu akşam saatlerinde üç Meta platformunda da sorun yaşadığını bildirmişti. Verilerden 2 saat civarında devam eden sorunun 18.00 sularında başladığını görebiliyoruz.

Gelen verilerden ve gelen şikâyetlerden sorunun dünya çapında yaşandığı görülebiliyordu.Bir başka Meta platformu olan WhatsApp'ta ise bir problem yaşanmadı.

Elon Musk da konuyla ilgili göndermeli paylaşım yapmıştı:

X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, kendi platformu üzerinden göndermeli bir paylaşım yaparak Meta platformlarında yaşanan sorunu hedef aldı: "Bu gönderiyi okuyorsanız sunucularımız çalışıyor demektir."

X'ten de benzer bir paylaşım gelmişti:

Musk'a ek olarak X'in resmî hesabı da yaşanan sorunların ardından herkesin X'e akın etmesiyle ilgili paylaşım yaptı: "Şu an neden hepinizin burada olduğunu biliyoruz."