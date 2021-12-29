Instagram, Facebook'ta da paylaşılan gönderiler için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, Facebook'a aktarılacak gönderinin gizlilik seçeneklerinin belirlenmesini sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Mobil uygulamalarla ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Alessandro Paluzzi tarafından servis edilen yeni özellik, Instagram'daki gönderilerini Facebook'ta da paylaşan kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Kullanıcılar, Facebook'ta paylaşım yaparken o gönderi için gizlilik ayarı yapabiliyorlar. Bu bağlamda; dilediğiniz bir gönderiyi yalnızca kendinizin görebileceği şekilde, arkadaşlarınızla ya da Facebook'taki herkesin görebileceği şekilde paylaşabiliyorsunuz. İşte bu seçenekler, şimdi Instagram'a geliyor. Geliştirilen özellik sayesinde Instagram'dan Facebook'a otomatik olarak gönderilen paylaşımların gizlilik ayarları yapılabilecek.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Instagram kullanıcıları, geliştirilen özellik hazır olduğunda yeni bir seçenek ile karşılaşacaklar. Bu seçenekte Facebook'ta da otomatik olarak paylaşılacak gönderiler için gizlilik seçenekleri yer alacak. Kullanıcılar bu sayede, Facebook'a aktarılacak paylaşımı kimlerin görebileceğini rahatlıkla seçebilecekler.

Instagram, üzerinde çalıştığı yeni özellik ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Haliyle bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı gibi sorular şimdilik yanıtsız...