Instagram CEO’su Adam Mosseri, hesabından yaptığı paylaşımda Instagram ve NFT’leri bir araya getirmek için seçenekler düşündüklerini açıkladı. Mosseri, bu konuda detay paylaşmadı.

Bundan aylar önce, henüz Facebook’un metaverse planlarını dahi resmiyete kavuşturmadığı dönemlerde Instagram hakkında oldukça ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre Instagram, kendi NFT platformunu geliştiriyordu. Hatta Instagram ve sanatçılar arasında da büyük bir gerilim çıkmıştı.

Bu iddianın ardından Instagram ve NFT hakkında yeni bir gelişme duymazken çatı şirket olan Facebook, ismini Meta olarak değiştirdi. Gelecekte metaverse’te NFT’leri de sunacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bugün Instagram ve NFT ikilisi bu kez resmi ağızlar tarafından bir araya getirildi.

“Henüz duyurulacak bir şey yok”

Instagram CEO’su Adam Mosseri, hafta sonu yaptığı açıklamada Instagram için NFT’leri barındıran bazı özellikler geliştirmeyi düşündüklerini açıkladı. CEO, “Henüz duyurulacak bir şey yok, ancak NFT'leri daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğimizi kesinlikle aktif olarak araştırıyoruz.” sözlerini kullandı.

Mosseri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok fazla detaya inmese de kendisinin bahsettiği araçlar, çok yüksek ihtimalle kullanıcılarına NFT oluşturma, sergileme, satma ve en sevdikleri sanatçıları takip etme gibi özellikler sunacak. Buna ilişkin ilk ekran görüntüsünüyse geçtiğimiz temmuz ayında paylaşılmıştı.

Uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde bir görselin NFT olarak açık artırmaya çıktığı ve teklifte bulunabildiği görülmüştü. Paluzzi, aynı zamanda Instagram’ın Metamask, Coinbase ve Facebook’un Novi cüzdanlarını destekleyeceğini açıklamıştı.