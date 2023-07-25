Instagram, bir süredir test ettiği gönderilerinizi yakın arkadaşlara sınırlamanızı sağlayan özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcıları çok sevindirecek özellik, henüz herkes için çıkış yapmadı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların çok sevdiği “Yakın Arkadaşlar” isimli bir özelliğe sahip. Özellik, yalnızca seçtiğiniz kişilerin paylaştığınız hikâyeleri görmesine olanak tanıyordu. Yakın arkadaşların gönderilere gelip gelmeyeceği ise merak konusuydu. Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, mayıs ayında gönderilerde yakın arkadaşlar özelliğinin test edildiğini ortaya çıkarmıştı. Bugün ise şirketin özelliği kullanıma sunmaya başladığı görüldü. Gönderilerinizi yalnızca belirlediğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz Instagram, gönderilerinizi yakın arkadaşlarınızla sınırlamanızı sağlayan yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Uygulamanın son iOS sürümünde rastladığımız bu özellik, gönderiyi paylaşmadan bir önceki sayfadan kullanılabiliyor. Bu sayfadaki “Kişileri etiketle” kısmının hemen altına “Hedef kitle” isimli bir bölüm eklendiğini görüyoruz. Buraya tıkladığınızda, gönderinizi herkesle mi yoksa yakın arkadaşlarınızla mı paylaşacağınızı seçebiliyorsunuz. Instagram, yakın arkadaşların gönderiyi beğendiklerinde veya yorum yaptıklarında birbirilerinin kullanıcı adını görebileceğini de ekliyor. Gönderilerde yakın arkadaşlar özelliğinin henüz herkese gelmediğini eklemeden geçmeyelim. Şirket, özelliği muhtemelen yavaş yavaş kullanıma sunuyor. İlerleyen haftalarda herkes için çıkış yapacağını tahmin edebiliriz. Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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