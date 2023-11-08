Instagram'ın en büyük eksiklerinden biri giderilmek üzere. Mark Zuckerberg ile Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram'a, okundu bilgisi kapatma özelliği geliyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, 2010 yılından beri hayatımızın içerisinde olsa da önemli bir eksiğe sahipti. Kullanıcılar, kendilerine gönderilen mesajlar için bir "okundu bilgisi kapatma" seçeneğine sahip değillerdi. Kullanıcılar, karşı tarafın mesajını açtığında görüldü bilgisi karşı tarafa mecburen gösteriliyordu. Dolayısı ile "Mesajını görmemişim ya" yalanı buhar oluyordu.

Meta patronu Mark Zuckerberg ile Insragram'ın bir numarası Adam Mosseri, bu durumun değişmek üzere olduğunu duyurdular. Instagram'da oluşturdukları kanallardan açıklama yapan ikili, okundu bilgisi gizleme özelliğinin test aşamasında olduğunu söylediler. Bununla birlikte; söz konusu özelliğin nasıl görüneceği de paylaşıldı.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Instagram'ın "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne giren kullanıcı, bundan sonra "okundu bilgisi" şeklinde bir bölüm görecek. Burayı aktif hâle getiren kullanıcı, mesajın okundu bilgisinin diğer kullanıcılara gösterilmesini sağlayacak. Göründü bilgisini kapatan kullanıcı, gizliliğini bir nebze daha artırmış olacak.

Instagram'ın test aşamasındaki yeni özelliği ile ilgili birkaç bilinmez var. Bunlardan ilki, tahmin edebileceğiniz üzere dağıtım zamanı. Bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacağı bilinmiyor. Öte yandan; özelliğin Messenger hizmetinin tamamı için mi kullanılacağı yoksa sadece Instagram'a mı özel olacağı belli değil.