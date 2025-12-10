Tümü Webekno
Instagram, Google Sonuçları İçin Sizin Adınıza Yalan Söylüyor: Yapay Zekâ ile Clickbait Yapıyor!

Instagram'ın, kullanıcıların haberi olmadan Google arama sonuçları için clickbait başlıklar ve açıklamalar ürettiği ortaya çıktı. İşte "yapay zekânın işgüzarlığı" olarak nitelendirilen olayın detayları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Hiç Instagram'da paylaştığınız o havalı fotoğrafın Google'da nasıl göründüğüne baktınız mı? Muhtemelen hayır. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Instagram, sizin adınıza Google'a "birazcık" yalan söylüyor olabilir. Platformun, kullanıcıların yazdığı açıklamaları beğenmeyip, Google arama sonuçlarında daha çok tıklanması için yapay zekâ ile "clickbait" başlıklar uydurduğu tespit edildi.

Durum sandığımızdan daha komik ve bir o kadar da sinir bozucu. Siz "Manzara çok güzel" diye fotoğraf atıyorsunuz, Google'da bu fotoğraf "Hayatınızda Göreceğiniz En Çılgın Manzara İçin Hazır Mısınız?" gibi spam kokan bir başlıkla çıkabiliyor. Gelin bu "yapay zekâ işgüzarlığının" detaylarına ve kullanıcıları nasıl çıldırttığına yakından bakalım.

Instagram'ın clickbait başlıkları nasıl çalışıyor?

Başlıksız-1

Olay, 404 Media'nın yaptığı bir araştırmayla patlak verdi. Jeff VanderMeer isimli bir yazar, Instagram'a hiçbir açıklama yazmadan, sadece muz yiyen bir tavşan videosu yüklüyor. Normalde Google'ın bunu "Jeff VanderMeer'in Instagram videosu" gibi indekslemesini beklersiniz, değil mi? Ama hayır.

Google arama sonuçlarında bu video, "Muz Yemeyi Seven Tavşanla Tanışın, Evcil Hayvanınız İçin Besleyici Bir Atıştırmalık" başlığıyla listeleniyor. VanderMeer şokta, çünkü videonun altına tek bir kelime bile yazmamış! Yani Instagram, videoyu analiz edip sanki ucuz bir içerik sitesiymiş gibi "SEO uyumlu" ama tamamen uydurma bir başlık üretmiş.

Başlıksız-1

Sadece bu da değil; bir cosplayer'ın paylaştığı video için "Seattle'daki Cosplay Fotoğrafçılığı Bir İlham Hazinesidir" gibi kullanıcının asla kurmadığı cümlelerden oluşan uzun açıklamalar üretildiği de görülmüş.

Google'a göre olayın kaynağı Instagram

Hemen "Google yine algoritmayı bozdu" demeyin, çünkü Google topu taca atmış durumda. 404 Media'ya konuşan Google yetkilileri, bu başlıkları kendilerinin üretmediğini, metnin doğrudan Instagram'dan çekildiğini belirtiyor.

Başlıksız-1

Bu durum neden tehlikeli?

  • İtibar kaybı: Ciddi bir iş yapıyor olabilirsiniz ama Instagram sizin adınıza laubali bir başlık atabilir.
  • Yanlış bilgi: Paylaştığınız fotoğrafın bağlamı dışında, tamamen yanlış bir bilgiyle indekslenmesi mümkün.
  • Spam algısı: İçerikleriniz dışarıdan bakıldığında kalitesiz bot hesapların paylaşımları gibi görünebilir.
Instagram’a Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı: MSN’in Efsane Özelliği Instagram’a Geldi! Instagram’a Gelecek Yeni Özellikler Açıklandı: MSN’in Efsane Özelliği Instagram’a Geldi!

Bu durumun çok kullanıcıları rahatsız edeceği aşikâr. Neticede herkes kendi içeriklerinin bağlamını kendileri belirlemek ister. Ancak mevcut durumda "tık avcısı" bir yapay zekâ öne çıkmış durumda. Instagram'ın ana şirketi Meta ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

Instagram

