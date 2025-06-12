Instagram'a gelecek yeni özellikler açıklandı. Yeni özellikler, hem mevcut içerik üreticiler hem de içerik üreticiliğine başlamayı düşünenler için faydalı araçlar sunuyor. Ayrıca MSN'in efsane özelliği "Ne Dinliyorum" benzeri bir özellik de Notes'a eklenmiş durumda.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu olan Instagram, 15. yıl kutlamaları dahilinde uygulamaya gelecek yeni özellikleri açıkladı. Instagram patronu Adam Mosseri’den gelen açıklamalara göre, artık içerik üreticiler daha az baskı hissedecek, deneme yapma şansı bulacak ve yeni düzenleme araçlarıyla daha etkili videolar üretebilecek.

Mosseri, kullanıcılarının içerik üretimi konusunda endişelerinin farkında olduklarını belirtirken içerik üretimini daha esnek ve özgür hale getirmek için şu yenilikleri duyurdu: Sessiz Paylaşım, Grid Yeniden Sıralama, Deneme Reels Özelliği, Yeni Video Düzenleme Aracı: Edits, Notes için Spotify Entegrasyonu.

MSN’in unutulmaz özelliği Instagram’a geldi: Dinlediğiniz şarkılar aynı anda Notes olarak gösterilecek

Artık Instagram’da Notes kısmında, Spotify’dan dinlediğiniz şarkıyı gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz. Bu özellik sayesinde şarkı başlığı ve sanatçı adı, DM ekranının üstünde profil fotoğrafları üzerinde görünür hale geliyor. Bu yenilik, Spotify ile Meta arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Özellik dinlediğiniz müzikleri otomatik olarak Instagram Notes’ta gösteriyor olsa da ilk etapta manuel olarak etkinleştirmeniz gerekiyor.

Grid Yeniden Sıralama: Instagram gönderi sıralamanızı kendiniz belirleyeceksiniz

Şu anda temel sıralama kronolojik olsa da, Instagram artık kullanıcıların profil ızgarasındaki gönderileri istediği gibi yeniden düzenlemesine izin veriyor. Bu özellik, kullanıcıların en çok değer verdikleri içerikleri öne çıkarmalarına olanak tanıyarak estetik ve stratejik profil tasarımını kolaylaştırıyor.

Sessiz Paylaşım: Gönderilerinizi takipçilerinizin akışına düşmeden paylaşabilirsiniz

Instagram, gönderilerinizi profilinizde paylaşmanıza olanak tanıyan fakat bir anda tüm takipçilerin akışına düşmeyen bir sessiz paylaşım (quiet posting) özelliği üzerinde testlere başladı. Bu sayede içerik üreticileri, içeriklerinin baskı altında performans göstermek zorunda kalmadan paylaşımda bulunabiliyor.

Deneme Reels Özelliği: Performansını merak ettiğiniz içerikleri deneme kitlesine gösterin

Instagram, içerik üreticilerine yönelik Deneme Reels özelliğini tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik, Reels videolarını kalabalık bir kitleye açmadan önce sınırlı barkodlu bir kitleye göstererek performanslarını test etmenizi sağlıyor. Test grubundaki içerik üreticilerinin %40’ı daha sık Reels paylaşmaya başladı. Bu kullanıcıların %80’i, içerikleriyle reel formattaki erişimlerini artırdıklarını gördü .