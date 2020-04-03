Sosyal medya devi Instagram'da ortaya çıkan ve nedeni bilinmeyen bir hata, kullanıcıların bir süreliğine gönderilere yorum yapamamasına ve içerik akışında farklılıklarla karşılaşmasına neden oldu.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmak için sürekli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda platform güncellenmeye devam ederken bazı hatalar da ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkan bu hatalardan sonuncusuysa uygulamanın akışını büyük ölçekte değiştirdi.

Nedeni bilinmeyen hatadan etkilendiğini belirten binlerce kullanıcı, Instagram’da herhangi bir gönderiye yorum yapamadığını ve içerik akışının kronolojik sıraya göre dizildiğini belirtti. Geliştirici ekip, pek çok kişinin etkilendiği bu hatayı hızlı bir şekilde çözmüş olsa da neden böyle bir hatanın yaşandığı açıklanmadı. Kullanıcılar, Instagram’ın test ettiği yeni özelliklerin bu hataya yol açabileceğini düşünüyor.

Dün yaşanan bir başka sorun yüzünden platformda gönderi paylaşımı yapılamıyordu:

Instagram kullanan 3.000’den fazla kişi, dün Downdetector internet sitesi üzerinden Instagram’ın kendileri için kullanılamaz hâle geldiğini bildirdi. Downdetector üzerinden bildirilen hatalar dün gece saatlerinde zirve yaparken hata bildirimi yapan insanların büyük bir çoğunluğuysa genel olarak gönderi paylaşımında ve Hikayeler özelliğinde sıkıntılar yaşadığını söylemişti.

Instagram, yaşanan bu sorunla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken yaşanan sorunsa kısa süre içerisinde çözüldü. Bu noktada bu denli büyük bir platformun çökmesinde koronavirüs salgının bir etkisi olup olmadığı akıllara gelen ilk soru oldu zira virüs, dünya genelinde milyonlarca insanın eve kapanmasına neden olurken internet trafiğinde de büyük bir artışa yol açtı.

Facebook bünyesinde bulunan Instagram sunucularının koronavirüs salgınından önce de sıklıkla çöktüğünü ve kısa süre içerisinde normale döndüğünü unutmamak gerekiyor. Bu noktada sorunun ana nedeninin koronavirüs salgınından kaynaklanan internet kullanımı yoğunluğu mu yoksa başka bir hata mı olduğuysa bilinmiyor.