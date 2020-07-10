Facebook, geçtiğimiz günlerde doğum yeri Filistin olan babasının pasaportunu paylaştığı Instagram hikayesi kaldırılan Bella Hadid'den özür diledi. Facebook, pasaport numarası sansürlendiğinden söz konusu kaldırmanın hata olduğunu belirtti.

Instagram’da 31,4 milyon takipçisi bulunan Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde tuhaf bir olay yaşadı. Hadid, Instagram Hikayeler’de doğum yeri Filistin olan babasının pasaportunu paylaştı ancak Instagram, söz konusu hikayeyi kaldırdı.

Hikayesinin silinmesini ‘zorbalık’ olarak değerlendiren Hadid, Instagram’ın kendisine gönderdiği uyarıyı hikayesinde paylaşarak Instagram’ı etiketledi ve “Babamın doğum yeri olan Filistin’den gurur duymam zorbalık, taciz, çıplaklık ya da cinsellik içeren bir görsel mi?” yazarak tepkisini gösterdi.

"Filistinli olmaktan gurur duyuyorum"

Ardından bir kez daha babasının pasaportunu paylaşan Bella Hadid, “Sizin için onun (babamın) doğum yerini değiştirmesini ister misiniz?” diyerek kinayeli bir göndermede daha bulundu.

Ardından bir kez daha babasının pasaportunu paylaşan Hadid, “Filistinli olmakla gurur duyuyorum. Herkes annesinin ve babasının nereli olduğunu paylaşmalı. Geldiğiniz yerden gurur duyduğunuzu onlara hatırlatın!” diyerek göçmen takipçilerine çağrıda bulundu.

Bella Hadid’in üst üste paylaşımlarına sessiz kalamayan Instagram’ın çatı şirketi Facebook’tan bir sözcü, kullanıcıların güvenliği için pasaport numaralarının ve kişisel bilgilerin paylaşılmasının yasak olduğunu belirtti.

Bella Hadid’in kaldırılan paylaşımında pasaport numarasının sansürlendiğini belirten Facebook sözcüsü, hikayenin kaldırılmasının bir hata olduğunu, durumun fark edilmesinin ardından hikayenin geri yüklendiğini ve yaşananlar için Bella Hadid’den özel dilediklerini dile getirdi.