Instagram, kullanıcıların takipçilerini herhangi bir konuda test edebilmesini sağlamak için çoktan seçmeli test etiketlerini hikayeler özelliğine ekledi.

Dünyanın en popüler görsel içerik platformu olan Instagram, Hikayeler özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Son yayınlanan güncelleme ile birlikte takipçilerinizi test edebileceğiniz bir çoktan seçmeli soru etiketi Hikayeler’e eklenmiş durumda.

Çoktan seçmeli soru etiketine, diğer etiketlerde olduğu gibi hikaye görselinizi oluşturduktan sonra ekranı aşağıdan yukarı kaydırarak oluşturabilirsiniz. Yeni soru etiketinin en iyi tarafı; soru için ikiden fazla şık ekleyebiliyor ve bir şıkkı doğru cevap olarak belirleyebiliyor olmanız.

Instagram Hikayeler’in mevcut özellikleri arasında bir anket seçeneği zaten bulunuyordu fakat bu anket hem kullanıcıları iki şık ile sınırlıyordu hem de herhangi bir doğru ya da yanlış cevap belirlememize izin vermiyordu.

Yeni çoktan seçmeli soru özelliği ile birlikte Instagram takipçilerinize kendiniz ile ilgili sorular sorarak sizi ne kadar tanıdıklarını test edebilir ya da herhangi bir konuda ne kadar bilgili olduklarını görmek için test edebilirsiniz.

Instagram'da bir çoktan seçmeli soru etiketi kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri; sorunuzun fazla uzun olmaması gerektiği. İkinci olarak; şıkları yazdıktan sonra doğru cevabın üzerine dokunarak doğru yanıt olarak belirleyebiliyorsunuz.