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Instagram'daki Kaydırmalı Gönderilere Birden Fazla Açıklama Ekleyebileceksiniz!

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Instagram, kaydırmalı gönderilere (carousel), çoklu açıklama getirdi. Gönderideki her bir görsele veya videoya ayrı açıklama yazabileceksiniz.

Instagram'daki Kaydırmalı Gönderilere Birden Fazla Açıklama Ekleyebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında 3 milyara yakın kullanıcıyla en çok tercih edilen platformlardan biri olan Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise dev firmadan çok sevindirici bir hamle daha geldi.

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Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri şüphesiz carousel olarak da bilinen kaydırmalı gönderiler. Bu tarz gönderilerde tek bir gönderi içine birden fazla görsel veya video koyabiliyorsunuz. Normalde bu gönderiler için sadece 1 açıklama yazılabiliyordu. Instagram bunu değiştirdi.

Kaydırmalı gönderilere çoklu açıklama geldi

Evet, çok istenen o özellik nihayet geldi. Instagram’ın yaptığı duyuruya göre artık kaydırmalı gönderilere çoklu açıklama eklemek mümkün olacak. Yani bu tarz gönderilerdeki her bir görsele veya videoya ayrı açıklamalar ekleyebileceksiniz. Kullanıcılar kaydırdıklarında açıklamalar değişecek.

Her bir slaytta ayrı açıklama yazmak, düşüncelerinizi daha iyi dile getirmenize yarayacak. Kullanımı da oldukça kolay. Kaydırmalı gönderi oluştururken açıklama kısmında “Çoklu Açıklama” seçeneği göreceksiniz. Buna bastığınızda her bir görsele ayrı açıklama koyabileceksiniz. Özellik bu hafta içinde gelecek. Kademeli olarak sunulacağı için herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

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